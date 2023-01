Berliner Philharmoniker kehren zurück nach Salzburg Mit den Berliner Philharmoniker hat Herbert von Karajan einst die Osterfestspiele in Salzburg gegründet. Nach einigen Jahren in Baden-Baden geht es für das O... dpa

ARCHIV - Die Berliner Philharmoniker mit Chefdirigent Kirill Petrenko. Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Salzburg/Berlin/Baden-Baden -Die Berliner Philharmoniker wechseln für die Osterfestspiele zurück von Baden-Baden nach Salzburg. Von 2026 an wird das Orchester dann wieder bei dem Festival spielen, das der damalige Chefdirigent Herbert von Karajan 1967 mit den Philharmonikern gegründet hatte. Die Osterfestspiele Baden-Baden werden dann künstlerisch neu ausgerichtet. Das teilten die Osterfestspiele in Salzburg und Baden-Baden sowie die Philharmoniker in Berlin am Montag mit.