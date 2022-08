Wer vom 24. bis 26. August die Kulturbrauerei besucht, den erwartet ein volles Programm. Im Rahmen des diesjährigen internationalen Pop-Kultur-Festivals finden über hundert Events statt, darunter über 80 Konzerte und DJ-Sets. Zudem sind mehrere Lesungen, Diskussionen, Filme und Commissioned Works, also Auftragsarbeiten eigens für das Festival, geplant. Laut der Veranstalter sollen sowohl Barrierefreiheit und Übersetzung in Gebärdensprache für mehr Inklusion von Zuschauern und Zuschauerinnen, als auch auch Diversität bei der Auswahl von Künstlern und Künstlerinnen an höchster Stelle stehen.

„Barrieren bye bye – hallo Gerechtigkeit“, sangen die Sisterqueens, eine feministische Rap-Projekt-Gruppe, im sogenannten Artvertisement zur Einleitung der Pressekonferenz am 10. August, bei der in der Kulturbrauerei das Programm präsentiert wurde. Ein zentraler Bestandteil des Konzepts von Festivalleiterin Katja Lucker und ihrem dreiköpfigen Programm-Team (Yeşim Duman, Christian Morin und Pamela Owusu-Brenyah) ist internationaler Austausch: Im Rahmen von Tandem-Residenzen haben die Verantwortlichen Berliner Künstler Aufenthalte im Ausland ermöglicht sowie internationale Talente nach Berlin geholt, sodass gemeinsam an Shows für das Festival gearbeitet werden kann. So sollen vielfältige Performances und Diskurse entstehen: „Wir wollen die Sicht der Artists zeigen. Es geht um die Leute, weniger um die Branche“, erklärte Katja Lucker. Die Themenschwerpunkte seien so bunt wie die Korallenriffe, die die Hintergründe der Plakate und Flyer des Festivals zieren.

Zuschauer sollen proaktiv involviert werden

„Warum das Motiv der Korallen? Weil diese Landschaft sehr gut zu Pop-Kultur passt: Es ist ein schützenswerter, diverser, bunter Lebensraum“, sagte Christian Morin, einer der Programmleiter des Festivals. Corona habe – wie die gesamte Kulturbranche – auch in den letzten zwei Jahren das Pop-Kultur-Festival stark eingeschränkt. „Wir haben sehr viele tolle Sachen im Programm 2020 gehabt, die wir leider nicht auf die Bühne bringen konnten“, so Morin. Einige Arbeiten seien jetzt wieder mit aufgenommen worden. Morin beschreibt die Popkultur als Garten: „Ein Organismus, wo man hier wieder was anpflanzt, auf der anderen Seite verwelkt etwas.“

Themen, die momentan aufblühen, reichen von Kapitalismuskritik über afrikanische Diaspora bis zu Social Media, Jugendkultur und Klima – dies und mehr wird in unterschiedlichen Formaten bearbeitet. In dem Pop-Kultur-Diskursprogramm mit Talks, Filmen und Lesungen kommen Akteure selbst zu Wort. Wichtig hierbei sei laut Katja Lucker auch der Austausch mit dem Publikum: Zuschauer sollen proaktiv involviert werden und es soll Rücksicht auf alle genommen werden. Als Ausgleich zum lauten, energetischem Festivaltreiben, wurde inmitten der Kulturbrauerei der Entschleunigungsort „Çaystube“ eingerichtet, an dem Festivalbesucher verschnaufen können. Zum ersten Mal bietet das Festival auch eine „Inkluthek“, eine barrierefreie Online-Mediathek an.

Trotzdem gebe es beim Thema Inklusion noch viel zu tun. „Leider wird noch nicht jede Veranstaltung in Gebärdensprache vor Ort übersetzt, uns fehlen dazu einfach die finanziellen Mittel. Aber auf lange Sicht ist das unser Ziel“, so Katja Lucker. Trotzdem wird Gebärdensprache sichtbar für alle auf die Bühne kommen: Neben Artists wie Grammy-Award-Gewinner Goldlink oder der „deutschen Lana Del Rey“ Amilli wird auch Gebärdenpoetin Mila Hergert mit ihrer Gedicht-Performance „Schnauze voll“ auf der Bühne zu sehen sein.

IMAGO / Bernd Friedel Katja Lucker, Geschäftsführerin Musicboard Berlin GmbH

Auch queere Künstler wie Musiker Tama Gucci aus New York werden Konzerte geben und zu Wort kommen. Bei den Talks, Lesungen und Filmvorführungen wird es Einblicke in die unterschiedlichsten Themen geben: Protagonisten und Autoren der Fernsehserie „Druck“ sprechen beispielsweise im Talk „I’ll be fine“ über die Generation Z, und geflüchtete Musiker werden aus ihrer Perspektive erzählen, wie es sich anfühlt, nicht mehr im Heimatland künstlerisch aktiv sein zu können.

Eine ausführliche Programmvorstellung gibt es auf der Homepage des Festivals.