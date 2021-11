Jan Bosse ist in den vergangenen Jahren so etwas wie der Theaterexperte für Reisen in die Grenzgebiete zwischen Wahn und Wirklichkeit geworden. Reisen also, die wie bei dem glücklich unglücklichen „Don Quijote“ in die Regionen schwärmerischer Fantasie hinaufsteigen und die haarscharfen Serpentinen zwischen Realität und Fiktion dabei doch mit Eleganz zu nehmen wissen. Seit zwei Jahren läuft das im Deutschen Theater mit den beiden Ritterclowns Wolfram Koch und Samuel Finzi. Aber auch Reisen, die sich durch die Irrgärten der eigenen Psychosen schlängeln, wie bei Thomas Melles autobiografischer Krankheitsanalyse „Die Welt im Rücken“. Vor drei Jahren schlug das beim Berliner Theatertreffen Wellen, wohin Bosses Wiener Inszenierung geladen war und schon damals Joachim Meyerhoffs Talent als unermüdlichen Soloarbeiter am eigenen „Ich“ präsentierte.

Auch an diesem sehr besonderen Abend in der Schaubühne nun werkeln Bosse und Meyerhoff wieder umtriebig an einer solchen Innenreise. Diesmal ist es die von Christian Kracht, der nach seinem Erstling „Faserland“ vor 25 Jahren mit dessen Fortsetzung „Eurotrash“ nun nicht nur das eigene Grenzland des biografisch-fiktiven Erzählens weiter erkundet, sondern auch seine über 80-jährige Mutter mit auf den Weg nimmt. Genau darin ist Krachts Roman eine so bitterböse wie anrührende und bizarre Fahrt in irrlichternde Regionen, hier vor allem in die zwischen Leben und Tod. Geografisch führt sie von Zürich über das Saanenland hinauf zum Gletscher am Col du Pillon bis nach Genf, vielleicht aber ging sie auch nur von der Zürcher Wohnung der Mutter bis zur Nervenheilanstalt in Winterthur, wo die „außen und innen“ kranke Frau bereits viel Zeit verbrachte und bald auch ihrem Ende entgegensieht.

Klar gegen die Realität entschieden

Trotz aller surrealen Wendungen der irren Taxitour zweifelt man beim Lesen des Romans dennoch kaum, dass Mutter und Sohn diese letzte Reise tatsächlich vollziehen, auch wenn der gefüllte Stomabeutel an ihrem künstlichen Darmausgang die Lage immer wieder grotesk verkompliziert und der Tabletten- und Alkoholkonsum ihre Fitness zur athletischen Berg- und Talfahrt macht. Doch der starrköpfige Wille dieser grauenhaft reichen, exzentrischen Dame, die es sich leistet, 600.000 Franken in der Plastiktüte durch die Welt zu schaukeln, vor dem Eintritt in ein Restaurant jedoch das Zittern kriegt, weil sie mit ihrem zerbeulten Gesicht und den fettigen Haaren die Nonchalance eingebüßt glaubt, scheint unzerstörbar. Ihr eigentliches Sehnsuchtsziel ist Afrika, doch vorerst gibt sie sich mit der Schweiz zufrieden, immerhin hat Christian die Tour organisiert, und es geht an Orte der Erinnerung, auch wenn die selten gut sind.

Jan Bosse hat sich dabei von Beginn an klar gegen die Realität entschieden und alles in ein Spiel mit der Fantasie und der Inszenierungskunst des Theaters selbst verlegt. So tritt Meyerhoff zunächst nicht als der blasierte Ich-Erzähler des Romans auf, sondern als Parka tragender Schluffi-Regisseur mit Kinnbart, der Requisiten aufträgt und ein noch in der Unterbühne wartendes Schiff kontrolliert, das er später für die inszenierte Gedankenreise mit der Mutter auftauchen lässt. Erst als er zu erzählen beginnt, kleidete er sich langsam in Christian um, den blonden Schönling in hellblauem Designeranzug, der schon nach wenigen Sätzen mit dem Hochstaplertum seiner kaputten Familie abrechnet: dem sado-masochistischen Nazi-Großvater und dem neureichen Emporkömmling von Vater.

Dann huscht Angela Winkler auf

Doch dann huscht Angela Winkler auf, in knallgelbem Kostüm, mit lila Perücke und Blutschorf an Stirn und Kinn und sofort ist sie das störrische, verletzliche, magische Zentrum des Abends. Muss Meyerhoff immer irgendetwas tun, holen, slapstickhaft verändern – tatsächlich zu viel des Aktionismus – sitzt oder steht sie meist unbeweglich an der Reling, und schaut umso intensiver aus ihren tiefschwarzen schaurig rätselhaften Augen in die fremd gewordene Welt. Wer könnte die brutale, poetische, kindlich versponnene Querulantin mit dem unbestechlichen Blick in die Abgründe ihres Lebens und der ganzen Welt besser darstellen als Angela Winkler? Und wie gelingt ihr diese fantastische Konzentration auf eine tieftraurige, widerspenstige Frau am Ende ihrer Weges! Großes Mutterfinale.