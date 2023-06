„Intervenzioni“: Berliner Studenten frischen Goethes Künstler-WG auf

Die Casa di Goethe in Rom ist Deutschlands einziges Museum im Ausland. Zum 25-jährigen Jubiläum gibt es Innovatives in Rundgang und Präsentation. Ein Besuch.

Neben das berühmte Bild „Goethe in der Campagna di Roma“ platzierten die Studierenden der Kunsthochschule aus Berlin-Weißensee in Pink Beispiele, wo man dieses Porträt heute findet. Giorgio Benni/Casa di Goethe

Was einem an Städten, die nicht in einem Krieg zerstört wurden, immer auffällt, ist in Rom überdeutlich: Die ganze Geschichte ist da. Nähert man sich der Casa di Goethe von der U-Bahnstation Fiumino, geht man durch einen steinernen Torbogen wie einst jeder Italienreisende, der aus dem Norden nach Rom kam.