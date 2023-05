Berlinische Galerie öffnet nach Umbauzeit wieder

Berlin -Nach mehr als drei Monaten Umbauzeit öffnet die Berlinische Galerie wieder. Das Museum war seit Anfang Februar wegen der Umstellung auf LED-Beleuchtung vorübergehend geschlossen gewesen. Besucherinnen und Besucher können es von Freitag an wieder besuchen. Zum Auftakt werden mehrere neue Ausstellungen gezeigt, darunter eine von Julius von Bismarck. In seiner künstlerischen Praxis beschäftige er sich mit der Verortung des Menschen in seiner Umwelt und mit dem, was im Allgemeinen als Natur verhandelt werde, teilte das Museum am Donnerstag mit. Für seine Schau in der Berlinischen Galerie beschäftige er sich auch mit seiner Familiengeschichte. Im Programm stehen etwa auch die Ausstellung „Suddenly Wonderful. Zukunftsideen für Westberliner Großbauten der 1970er Jahre“ und eine Ausstellung des Künstlers Nasan Tur.