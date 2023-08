Berlins größte Bibliothek in der Friedrichstraße: Endlich 21. Jahrhundert

Brauchen wir überhaupt noch Bibliotheksgebäude? Diese Frage werfen dieser Tage gern Menschen auf, die sich für jung und modern halten. Ihnen ist die Begeisterung über die Nachricht, dass ein Platz für die Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) gefunden ist, verdächtig. Ein ganzes Haus voller dicht gereihter Staubfänger klingt für sie vielleicht nach 19. oder 20. Jahrhundert. Zwar akzeptieren sie, dass die Idee eines Kaufhaus-Umbaus anstelle eines Bibliotheks-Neubaus sich immerhin als zeitgemäß erweisen könnte, denn an architektonischen Voraussetzungen bietet das Quartier 207 an der Friedrichstraße schon vieles, was sonst teuer in die Höhe und Tiefe gebaut werden müsste. Aber Geld kostet es trotzdem.

Hinter dem Zweifel am Gebäude steht der Gedanke, dass zunehmend mehr Menschen ohne spezifischen Ort digital lesen und es ja auch möglich ist, online E-Books und Zeitschriften aus der Stadtbibliothek in der Breiten Straße in Mitte und der Amerika-Gedenkbibliothek in Kreuzberg zu leihen. Das ist nicht falsch, aber auch nicht richtig. Denn erstens steht längst nicht alles digital verfügbar, jahrzehntelange Buch- und Kartenproduktion passierte ausschließlich in Print. Nur historisch besonders wertvolle Werke werden nachträglich digitalisiert. Nicht einmal die Neuerscheinungen von Büchern lassen sich unbegrenzt auf diese Weise abrufen.

Der dritte Ort

Und zweitens begeben sich Menschen in die Bibliothek, um dort zu arbeiten, zu lesen, um dort forschend von einer Quelle zur anderen vorzudringen, für 10 Euro pro Jahr, ermäßigt sind es 5. Das, was in der Online-Welt beim Googlen zu erleben ist, indem ein Link zum nächsten führt und bald immer mehr offene Tabs sich auf der Desktopoberfläche aneinanderreihen, das kann man reichhaltiger und überraschender in einer Handbibliothek und dem entsprechenden Katalog erfahren.

In den Lesesälen, den Café-Stationen, Gesprächsräumen und auf den Spielflächen hocken nicht nur die Leute, die noch gern Zeitungen aus Papier lesen und ihre Zugfahrkarte lieber in der Hand halten als der Schaffnerin einen QR-Code zu präsentieren. Das Publikum sieht so bunt aus wie diese Stadt, nach Alter und Herkunft, politischer Haltung und ästhetischem Anspruch, so modern und gediegen, so allgemein interessiert und hobbymäßig spezialisiert.

Bibliotheken sind demokratisch. Eins und eins macht in diesem Fall drei, weil die Berliner Zentral- und Landesbibliothek sich angemessen modern als dritter Ort erweisen könnte. Nach der soziologischen Definition gilt den Menschen der erste Ort ihrem Familien- und der zweite dem Arbeitsleben. Ein dritter Ort gestattet ihnen, so zu sein, wie sie sind. Sie müssen sich nicht verwandtschaftlichen oder beruflichen Hierarchien fügen, sondern können an diesem Treffpunkt ohne Voraussetzungen teilnehmen. Sie können für sich stöbern und mit anderen kommunizieren. Im Ethikkodex für Bibliothekarinnen und Bibliothekare, den die ZLB unterzeichnet hat, heißt es, dass für alle der Zugang zu Informationen zu gewährleisten ist – „zum Zwecke der persönlichen Entwicklung, Bildung, kulturellen Bereicherung, Freizeitgestaltung und Wirtschaftstätigkeit, der informierten Teilnahme an demokratischen Prozessen sowie der Festigung demokratischer Strukturen“. Zensur findet nicht statt.

Womöglich 10.000 Besucher am Tag

Vier- bis fünftausend Menschen kommen derzeit am Tag in die beiden Häuser, im Jahr rund 1,5 Millionen. Aus der Erfahrung anderer neugebauter oder modernisierter Bibliotheken wie in Amsterdam, Helsinki, Warschau oder Oslo rechnen die ZLB-Planerinnen und Planer mit einer Verdoppelung in der Zukunft. So würden also nicht nur die Nutzer gewinnen, die sich zurzeit auf insgesamt rund 900 Lesesaal-Plätzen drängeln (in den Stoßzeiten sogar auf dem Fußboden), auch die wegen ihrer Unattraktivität in Verruf geratene Friedrichstraße.

Und wenn man schon auf die Argumente junger Leute, der „digital natives“ hören möchte, sollte man auch die Generation nach ihnen im Blick haben. Wie die Leseforschung zeigt, kann man das Lesenlernen zwar mit digitalen Medien unterstützen, aber für das konzentrierte, tiefere Erfassen von Texten eignen sich gedruckte Bücher besser. Die Kinder- und Jugendbibliothek an der AGB rechnet in diesem Jahr wieder mit rund 100.000 Besucherinnen und Besuchern. Sie haben hier den Zugang zu einer Umgebung aus Papier und können auch Hörspiele, Filme und Spiele ausleihen. Die miserablen Berliner Zahlen im Bildungsmonitor und der Iglu-Studie sollten alle mit Bildung befassten Leute ermuntern, Kindern den Zugang zu Literatur zu ermöglichen.



Wenn die Berliner Politik dem Vorschlag des Kultursenators folgt, wenn es gar von vornherein möglich ist, den Standort dauerhaft und nicht nur für eine begrenzte Mietzeit zu bekommen, dann ist eine wichtige Zukunftsfrage für Berlin gelöst: eine Frage für das 21. Jahrhundert.