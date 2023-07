Klimawandel, Artenschwund, Pandemie – die planetarischen Krisen sind allgegenwärtig, und nicht selten werden sie im Modus bevorstehender Unbeherrschbarkeit verhandelt. Kann es sein, dass wir ihnen mit prekär gewordenen Begrifflichkeiten nicht länger beikommen? Das ist, grobkörnig gesprochen, die Fragestellung für den Vorschlag, fortan vom Zeitalter des Anthropozäns zu sprechen, jener Epoche, in der nachweislich der Mensch in die Erdgeschichte eingegriffen und diese maßgeblich verändert hat.

Aus der Vogelperspektive in die Tiefe

Eine ambitionierte Forschergruppe, die Anthropocene Working Group (AWG), hat nun bekannt gegeben, am Grund des Lake Crawford im Südosten Kanadas mit der Erforschung einer Sedimentlage aus dem Jahr 1950 zu beginnen, um das Anthropozän, das bislang vor allem als kulturwissenschaftliche Annahme diskutiert wird, auch nach geologischen Maßstäben zu definieren.



Zur AWG gehört auch der Berliner Philosoph und langjährige Leiter des Hauses der Kulturen der Welt (HKW) Bernd Scherer, der sich nach seiner Pensionierung noch stärker seiner leidenschaftlichen Beschäftigung mit dem Anthropozän widmen kann. In mehreren Büchern hat sich Scherer mit der Rolle des Gattungswesens Mensch in der Erdgeschichte auseinandergesetzt, zuletzt in dem Band „Der Angriff der Zeichen. Denkbilder und Handlungsmuster des Anthropozäns“ (Matthes & Seitz). „Auf 200 Seiten“, schrieb darüber der Kritiker des Magazins Zeit Wissen, „rauscht der Philosoph durch Denkräume, Zeichensysteme und Ideen von der Antike bis ins Anthropozän und gewinnt dabei dermaßen an Höhe, dass man als Leser aus der Vogelperspektive einen neuen Blick auf die Gegenwart bekommt.“ Mit dem Vorhaben in Kanada gibt sich Scherer nun dem Rausch der Tiefe hin, um sogenannte Geomarker des Anthropozäns zu finden, etwa radioaktive Niederschläge von Atomwaffentests nach dem Zweiten Weltkrieg.

Staunen über das Wunder Erde

Bernd Scherer wurde 1955 im saarländischen Scheuern geboren, zwischen 1989 und 2004 war er Leiter der Goethe-Institute in Pakistan und Mexiko. Die Außenperspektive auf die deutschen Verhältnisse prädestinierte ihn schließlich für die Leitung des HKW im Berliner Tiergarten, das er zwischen 2006 und 2022 zu einem künstlerischen und theoretischen Thinktank des postkolonialen und postmigrantischen Blicks ausbaute. Scherers Überlegungen zum Anthropozän werden von der Überzeugung angetrieben, dass ein neues Erstaunen über das Wunder Erde vonnöten sei. Als Beginn des Anthropozäns schlägt die AGW-Gruppe die Zeit um 1950 vor, weil die weitreichenden Veränderungen dieser Zeit rund um den Globus Spuren in allen Sedimenten hinterlassen haben.