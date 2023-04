Berndt Schmidt bleibt Intendant im Friedrichstadt-Palast Der Intendant Berndt Schmidt bleibt an der Spitze des Friedrichstadt-Palasts in Berlin. Der Aufsichtsrat habe die Vertragslaufzeit auf Vorschlag von Kulturse... dpa

ARCHIV - Berndt Schmidt, Intendant des Friedrichstadt-Palastes. dpa/Archivbild Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/

Berlin -Der Intendant Berndt Schmidt bleibt an der Spitze des Friedrichstadt-Palasts in Berlin. Der Aufsichtsrat habe die Vertragslaufzeit auf Vorschlag von Kultursenator Klaus Lederer (Linke) einstimmig bis 2029 verlängert, hieß es am Montag in einer Mitteilung. Der 59 Jahre alte Kulturmanager ist seit 2007 Intendant und Alleingeschäftsführer des Revuetheaters im Berliner Stadtteil Mitte.