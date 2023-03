Bester Film bei Oscars 2023: „Everything Everywhere All at Once“ „Everything Everywhere All at Once“ hat den Oscar als bester Film gewonnen. Die US-Filmakademie zeichnete die amerikanische Sci-Fi-Actionkomödie von Dan Kwan... dpa

Los Angeles -„Everything Everywhere All at Once“ hat den Oscar als bester Film gewonnen. Die US-Filmakademie zeichnete die amerikanische Sci-Fi-Actionkomödie von Dan Kwan und Daniel Scheinert in Los Angeles aus.