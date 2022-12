Bestseller-Autorin Barbara Noack gestorben Die Bestseller-Autorin Barbara Noack („Der Bastian“) ist tot. Sie starb am Dienstag in München im Alter von 98 Jahren, wie ihr Verlag Langen Müller am Mittwo... dpa

München -Die Bestseller-Autorin Barbara Noack („Der Bastian“) ist tot. Sie starb am Dienstag in München im Alter von 98 Jahren, wie ihr Verlag Langen Müller am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.