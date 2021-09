Bette Midler, 75, zeigt sich solidarisch mit den zahllosen Frauen, die seit Mittwoch gegen das neue drakonische Anti-Abtreibungsgesetz in Texas protestieren. Die Sängerin weiß allerdings, dass aller Protest hier solange nichts ändern wird, bis auch die Männer verstanden haben, was alles auf dem Spiel steht: Auch sie müssen für die Rechte der Frauen kämpfen. Dabei rechnet Midler offenbar mit einer gewissen Begriffsstutzigkeit und will also nachhelfen: „Ich würde vorschlagen, wir verweigern Sex mit Männern, bis uns der Kongress garantiert, dass Frauen das Recht auf Abtreibung haben.“