Berlin/Los Angeles - Ein paar Wochen vor ihrem 40. Geburtstag hat Beyoncé der Harper’s Bazaar ein Interview gegeben. Und man fragt sich unwillkürlich, wie das wohl so abgelaufen ist. Kam da tatsächlich diese unerreichbare Diva, dieser Superstar aus einer anderen Galaxie, in den Raum spaziert und plauderte über ihr Leben? Es muss wohl so gewesen sein, schließlich ist aus dem Gespräch ein ganz schöner Riemen geworden, mit vielen tollen Fotos.

Beyoncé erzählt, dass sie früher sehr introvertiert war, als Kind habe sie nicht viel gesprochen. Damals konnte noch niemand ahnen, dass Beyoncé Giselle Knowles-Carter einmal zu den bestbezahlten und erfolgreichsten Frauen im Musikgeschäft zählen würde. Geboren als Tochter eines Vertriebsleiters und einer Friseursalon-Besitzerin in Houston, Texas, wuchs sie katholisch auf und nahm schon in der Schule Tanzunterricht. Mit sieben gewann sie Talentwettbewerbe, ihre Begabung war damals schon nicht zu übersehen: Sie sang John Lennons „Imagine“ und war besser als alle Schüler der höheren Klassen.