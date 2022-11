Biennale in Venedig mit Publikumsrekord Die Zahl der Besucherinnen und Besucher der Kunstbiennale ist um 35 Prozent gegenüber der Biennale 2019 gestiegen. Soviel Zuspruch hat es noch nie gegeben. dpa

ARCHIV - Besucher vor dem Eingang des Arsenale-Geländes bei der 59. Kunstbiennale. Felix Hörhager/dpa

Venedig/Berlin -Die Kunstbiennale in Venedig geht mit einer Rekordzahl an Besucherinnen und Besuchern zu Ende. Die neben der documenta in Kassel wichtigste Präsentation von Gegenwartskunst verzeichnete bis einen Tag vor Schließung an diesem Sonntag mehr als 800.000 Eintritte.