Die für ihre diffuse Klangverteilung im Raum viel gelobten „Weinbergterrassen“ im großen Saal der Philharmonie reflektieren dieser Tage Applaus von besonders frenetischer Intensität. Vermehrt finden hier gerade Pop-Abende statt, und so ein Pop-Publikum brüllt halt enthusiastischer als die Klassik-Crowd, erst recht nach zwei Jahren Entzug.

Diese postpandemische Rezeptionskatharsis war schon vor einigen Wochen beim Philharmonie-Konzert von Chilly Gonzales zu beobachten. Und auch am Montagabend, als hier die österreichische Art-Pop-Gruppe Bilderbuch ihr siebtes Album „Gelb ist das Feld“ vorstellte, zeigte sich das Publikum bereits von der Support-Künstlerin Uche Yara lautstark angetan.

Tatsächlich konnten auch Nicht-Fans von gefühligem Singer-Songwriter-Rap, wie Yara ihn exponiert, nicht umhin, ihre Stimme zu bewundern. Binnen Sekunden sprang sie von hellem Soul über Rap-Flow bis hin zu Inflektionen, die an die markante Düsternis der Chicagoerin Haley Fohr alias Circuit des Yeux erinnerten.

Liebevoll und sehr wissend inszeniert

Apropos gefühlig: Auch die Hauptakteure des Abends haben sich von ihrem patentierten Falco-meets-Prince-Meta-Pop-Ansatz losgesagt und sich in Richtung echte Emotion, Liebe und derlei gefährliche Themen aufgemacht. Diese Wahrhaftigkeit kleiden sie auf ihrem neuen Album nun folgerichtig auch in einen Travis-trifft-Fleetwood-Mac-Ansatz – und sich selbst auf der Bühne in gestreifte Schlaghosen und hippieeske Schulterumhänge.

Womit das Konzert aus der Perspektive der geladenen Medienpartner, von deren Sitzbereich aus man die Band von hinten begutachtete, oft anmutete wie eine Konzertszene aus dem schönen 70er-Nostalgie-Verkleidungs-Film „Almost Famous“ – also alles andere als wahrhaftig, sondern liebevoll, aber sehr wissend inszeniert.

Und das war auch gut so, denn Bilderbuch sind viel zu talentiert, um sich jemals in dem wohlzufühlen, was gemeinhin als Authentizität wahrgenommen wird. Wie Generationen großer Performer von Little Richard über David Bowie bis zu Madonna und Lady Gaga wissen sie, dass das Gefühlige, Down-to-Earth-hafte im Auftritt den verlogenen Aspekt der Performanz zwangsläufig nur hervorhebt und einem dann eben auch den wirklich aus dem Herzen sprechenden Lovesong ordentlich vermasseln kann.

So berührt uns Sänger Maurice Ernst auf dem Album und auch auf der Bühne besonders mit dem Liebeslied „For Rent“, mit seinen die Ambivalenz betonenden Zeilen „Es zieht mich wieder hin und weg / Ich tu die Liebe in ein Paper-Bag / ... alles ist hier nur for rent / Keiner will ein Open End / Ich bin so flexibel / Ich umarme die Welt“. Das Stück berührt auf dem Album ebenso wie in der Philharmonie. Andere Stücke des neuen Werkes wie etwa der Titelsong oder auch „Zwischen deiner und meiner Welt“, die beim Anhören auf Endgeräten durchaus für den Hausgebrauch tauglich sind, wollten am Montagabend trotz allen Jubels bei den Kunden nicht immer ganz Fuß fassen. Sie schienen dann doch zu beliebig, zu flexibel in ihrer Vermengung von effektbeladener Doppelhalsgitarre (noch so eine 70er-Verkleidung, fachgerecht bedient vom phänomenalen Gitarristen Michael Krammer!) und trotz bilderbuchtypischen Denglisch-Vortrags gelegentlich schlagerhafter Emotionalität.

Sehr „wrong“, sehr gut, sehr Bilderbuch

Wobei auch letzterer Aspekt von der Band offenbar erkannt und dann an anderer Stelle sehr lustig in den Brennpunkt gesetzt wurde, als Ernst, Krammer und Tourgitarristin Katrin Paucz gemeinsam das Lied „La Pampa“ in eine merkwürdige Klanghölle aus Alpendudlermusik mit Country-Einschlägen sowie Reminiszenzen ans Harry-Lyme-Theme aus dem Film „Der dritte Mann“ verwandelten – und das Ganze vom hervorragenden zweiten Tourmusiker und Multiinstrumentalisten Lukas König (der sich dem Hippie-Oufit übrigens verweigert hatte) mit „Hui-Bu“-Geräuschen auf einer verhallten Pedal-Steel-Gitarre untermalt wurde. Sehr „wrong“, sehr gut, sehr Bilderbuch.

Apropos „sehr Bilderbuch“: Am wohligsten und für diese Band authentischsten knallten und resonierten in der Philharmonie natürlich, nicht zuletzt dank der Rhythmussektion aus Schlagzeuger Philipp Scheibl und Bassist Peter Horazdovsky, dann doch die alten Falco-meets-Prince-Meta-Pop-Hits: „Spliff“, früh gespielt und mit höchstens semiironischem Mega-Gitarren-Solo zu Ende geführt, „Bungalow“ und natürlich, ganz am Ende der langen Zugabe, als Maurice Ernst gespielt jammerte, er könne nicht mehr, Berlin müsse ihm singen helfen, das immer noch unerklärlich gute „Maschin“. Die Weinbergterrassen kreischten das ikonische Kreisch-Sample daraus förmlich mit.