Berlin: Die neuen Zeugnisformulare – auf Wunsch geschlechtsneutral

In Berlin gibt es neue Zeugnisformulare, auf denen die Lehrkräfte auf die Personalpronomen „er“ und „sie“, die zur Festlegung eines Geschlechts auffordern, verzichten können. Stattdessen können sie die Vor- und Nachnamen benutzen. Einen entsprechenden Antrag können die Eltern oder die Betroffenen selbst stellen. „Besteht der Wunsch, in Bezug auf die geschlechtliche Identität neutral, beziehungsweise mit dem Namen angesprochen zu werden, werden Lehrkräfte dies respektieren“, teilt hierzu die Senatsverwaltung für Bildung mit.



Durch diese Änderung setze man auf eine Methode, die im öffentlichen Dienst und in zahlreichen weiteren Bereichen des öffentlichen Lebens längst gängige Praxis sei. „Um das nachzuvollziehen, reicht ein Blick in eine Stellenbörse. Dort werden Sie feststellen, dass der Zusatz ‚männlich/weiblich/divers‘ inzwischen gängig ist.“

Wie die Senatsverwaltung mitteilte, können die neuen Zeugnisformulare schon jetzt genutzt werden, und zwar über die Berliner Lehrkräfte-Unterrichts-Schul-Datenbank (LUSD), ein zentrales Software-System, das derzeit sukzessive an allen Berliner Schulen eingeführt wird. Vom nächstem Schuljahr an sind diese Zeugnisformulare dann verbindlich. Zahlreiche Gymnasien haben in diesem Jahr auch die Abiturzeugnisse über die LUSD erstellt.