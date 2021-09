Allein in einer Konzerthalle – das scheint seit der Pandemie der Hit zu sein. Nick Cave klimperte im Londoner Alexandra Palace, Kanye West schloss sich für sein neues Album im Mercedes-Benz-Stadion von Atlanta ein und nun ist da Popstar Billie Eilish: Im Hollywood Bowl von Los Angeles hat sie einige Stunden ohne Publikum verbracht, entstanden sind Aufnahmen für den Konzertfilm „Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles“.