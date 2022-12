Biopic über Carole King: Hauptrolle gefunden US-Sängerin Carole King hat eine bewegte Musik-Karriere hinter sich. Für die Verfilmung ihres Lebens wurde eine Schauspielerin mit „Geist und Energie“ gesuch... dpa

ARCHIV - Daisy Edgar-Jones, bekannt aus «Der Gesang der Flusskrebse», wird die Rolle der US-Sängerin Carole King übernehmen. Fabian Sommer/dpa

Los Angeles -Die britische Newcomerin Daisy Edgar-Jones, die in der Romanverfilmung „Der Gesang der Flusskrebse“ die wilde Heldin Kya spielte, wird die US-Sängerin Carole King verkörpern. Die 24-Jährige bekam den Zuschlag für die Hauptrolle in dem geplanten Biopic „Beautiful“, wie die US-Branchenblätter „Variety“ und „Hollywood Reporter“ am Donnerstag (Ortszeit) berichteten. Es ist die Filmversion des Broadway-Musicals „Beautiful - The Carole King Musical“ über das Leben der Sängerin, das sechs Jahre lang in New York aufgeführt wurde.