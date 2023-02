Bisky zum Krieg: Kaputte Gebäude zu malen wäre anmaßend Der seit einem Jahr tobende Krieg in der Ukraine beeinflusst nachhaltig auch die Arbeit des Malers Norbert Bisky. „Ich habe (früher) viel Zerstörung, kaputte... dpa

ARCHIV - Der Maler Norbert Bisky sitzt in seinem Atelier. Carsten Koall/dpa

Berlin -Der seit einem Jahr tobende Krieg in der Ukraine beeinflusst nachhaltig auch die Arbeit des Malers Norbert Bisky. „Ich habe (früher) viel Zerstörung, kaputte Gebäude, Brutalität, brutale Motive gemalt in meinen Bildern“, sagte der 52-Jährige der dpa in Berlin vor dem Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine (24. Februar). „Das mache ich im Moment nicht, es kommt überhaupt nicht vor, weil ich es völlig irre und anmaßend finden würde, jetzt aus der Ferne Bilder zu malen, die sich auch nur im Entferntesten auf diese Kriegssituation beziehen würden. Ich vermeide das bewusst.“