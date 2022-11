„Black Panther: Wakanda Forever“ räumt an den Kinokassen ab Mit „Black Panther“ war den Marvel Studios 2018 einer ihrer größten Erfolge gelungen. Der Kinostart der Fortsetzung dürfte bei den Verantwortlichen Hoffung a... dpa

Los Angeles -Die Fortsetzung des Marvel-Kassenhits „Black Panther“ (2018) hat bei seinem Kinostart allein in Nordamerika mehr als 180 Millionen Dollar abgeräumt. Weltweit habe „Black Panther: Wakanda Forever“ am Wochenende schätzungsweise rund 330 Millionen Dollar eingespielt, berichteten die US-Filmportale „Variety“ und „Hollywood Reporter“ am Sonntag. Auch in Deutschland ist der Superheldenstreifen von Regisseur Ryan Coogler angelaufen.