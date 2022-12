Blackpink in Berlin: Singen, tanzen und teure Herzhammer schwenken

Die Party hat längst begonnen, bevor Blackpink überhaupt die Bühne betritt. Die Mercedes-Benz-Arena ist kurz nach 19 Uhr erst zur Hälfte gefüllt, aber auf den Bildschirmen laufen schon die Videos der südkoreanischen Pop-Band. Die vier Sängerinnen tanzen in Formationen, schauen unschuldig-lasziv in die Kamera, räkeln sich auf einem Panzer, der mit Diamanten besetzt ist. Die Fans singen mit und dazwischen, wie eine Beschwörungsformel, immer wieder die Zeile: „Blackpink in your area!“ Alles ist schrill und bunt und schon jetzt schwenken die Fans, meist weiblich und unter 20, ihre mitgebrachten Blackpink-Lightsticks.

Der Lightstick, auch Herzhammer genannt, muss jetzt sofort erklärt werden, weil in diesem kleinen Gerät alles zusammenkommt, was man über einen K-Pop-Abend wissen muss: Er ist niedlich, ein bisschen anzüglich und vor allem viel zu teuer. Der Lightstick ist ein Hammer aus Plastik, mit einem schwarzen Schaft und einer herzförmigen pinken Hammerfläche. Ohne viel Fantasie sieht er wie ein Sexspielzeug aus. Das Innere leuchtet pink und kann durch Bluetooth auch andere Farben darstellen. Alle Gäste werden so Teil einer Lichtshow für den Saal. Bei Konzerten von Coldplay werden solche Geräte kostenlos ausgeteilt, bei Blackpink kosten sie zwischen 40 und 80 Euro.

Doch was sind schon diese paar Euro, wenn man das Kreischen hört, das den ganzen Abend dauern wird. Es wird noch einmal lauter, als Lisa, Jennie, Rosé und Jisoo plötzlich nebeneinander im pinken Dampf auf der Bühne stehen und Posen einnehmen wie James-Bond-Frauen ohne Waffen. Als Erstes singen sie „How you like that“. Die 15.000 Fans hatten sich schon vorher eingesungen und singen selbst bei den koreanischen Passagen überraschend textsicher mit. Bei den englischen Zeilen wird der Lärm ohrenbetäubend: „Schau dich an und dann schau mich an. Gefällt dir das – das – das?“

K-Pop lässt sich schwer erklären, die Musik aus Korea begann Anfang der 2000er auch in Europa populär zu werden, PSY erreichte letztlich mit „Gangnam Style“ Milliarden von Fans, doch seine Zahlen wurden von BTS und Blackpink längst eingeholt. Ihre Konzerte sind wie Gottesdienste, sie folgen strengen Regeln. Die Performance, die Choreografie, die Hintergrund-Animationen, die Kamerafahrten: Alles ist perfekt abgestimmt auf ein Publikum, das diese Tänze schon im Gang mittanzen kann und das auch tut.

Ebenso bei den Songs „Pretty Savage“ und „Whistle“, die ebenfalls gleich am Anfang gesungen werden, noch vor der Begrüßung. Die Lightsticks werden stolz geschwenkt, die Fans singen laut: „Ich werde mich nicht für Dich verändern!“ oder „Wenn du wütend sein willst, bleib wütend!“ Diese Attitude, das ist wohl das besondere aller K-Pop-Lieder: Es ist okay, wie du bist. Im Jahr 2016 wurde Blackpink von YG Entertainment der Presse vorgestellt. Wie Zirkuspferde wurden sie in Seoul in die Manege geführt, mit dieser Szene beginnt auch die erschütternde Blackpink-Doku auf Netflix („Light up the Sky“).

Darin erzählt Jisoo, dass sie die Einzige ist, die noch richtige Freunde hat, weil sie noch die Schule beenden konnte. Die anderen haben schon mit 14 oder 15 die Schule geschmissen, um zu trainieren: 13 Tage, 1 Tag Pause, wieder 13 Tage. Ein Arbeitstag dauerte 14 Stunden. Die CEOs von YG haben die Gruppe so gecastet: drei Koreanerinnen, eine davon in Neuseeland geboren, und eine Thai. Am Ende der Doku weinen die Mädchen. Von der hohen Selbstmordrate in der Industrie erzählt die Doku nichts.

Blackpink am Ende der Show in Berlin. Sören Kittel

Ein Geheimnis des großen Erfolgs: Sämtliche Texte ihrer Lieder verhandeln ein großes Selbstbewusstsein dem Leben und vor allem Jungs gegenüber. Produziert werden sie von erfolgreichen Songschreibern wie Teddy Park, der in der Netflix-Doku wie ein Zuhälter wirkt. Die Melodien sind so eingängig, dass sie sofort zum Ohrwurm werden, und sie verhandeln das Lebensgefühl von jungen Mädchen: die existenzielle Erfahrung, jung zu sein („Forever Young“), die erste große Liebe („My Love is on Fire“), der erste Sex („Taste my Pink Venom“).

Um diese Lieder ist eine ganze Industrie entstanden: Es gibt Apps für Telefone, es gibt die Lightsticks und Merch-Pullover, es gibt ganze Klubs, in denen man Mitglied werden muss, um überhaupt ein Anrecht auf den Vorverkauf zu haben. Denn eine der großen Einnahmequellen sind eben diese Konzerte. Innerhalb von Minuten war das Berliner Konzert „ausverkauft“. Doch Insider wissen, dass diese Tickets noch zu haben sind, aber eben über Broker. Das Gefühl, einmal live dabei zu sein, wenn die Idole auf der Bühne ihr Programm abspielen, ist für viele unbezahlbar. Oder einfach sehr teuer.

Hinter K-Pop steht eine ganze Industrie

In der Reihe 20 im Block 202 haben drei Mädchen jeweils 945 Euro bezahlt. Dafür gab es dann auch eine Tasche, ein Poster, ein Halstuch und sie dürfen zudem beim Soundcheck dabei sein („Test, test, test“) – und danach auf ein kurzes „Meet and Greet“ backstage. Das Ganze dauert nicht lang und ist meist eher enttäuschend. Andere haben für ihre Tickets 450 Euro gezahlt, Stehplätze kosten rund 190 Euro. Im Internet waren noch am Tag selbst Tickets zu bekommen, allerdings selten für unter 200 Euro. Ein Fan ist extra aus Dresden angereist und sagt: „Mir hat es schon gut gefallen, aber ich wusste auch, was ich zu erwarten hatte.“ Sie hatte vorher gelesen, dass die Tour in letzter Minute geplant und deshalb etwas abgespeckt war. „Die Stimmung war besser, als ich es erwartet hatte.“

Die Sängerinnen mussten dafür nicht viel tun. Den Versuch, eine Lichtwelle zu erzeugen, gaben sie nach einem Versuch auf. Lisa begrüßte die Fans in perfektem Englisch: „Wir sind so froh, nach dreieinhalb Jahren Pause wieder in Berlin zu sein!“ Viel mehr sprachen sie nicht, sondern beeilten sich, das Programm zu singen. Bis auf „Boombayah“ spielten sie alle großen Hits. Jede der vier hatte außerdem einen Soloauftritt, was besonders bei Lisa fast unfreiwillig komisch war. Sie sang: „Dollar bills, dollar bills/ keep on falling for me/ I love the way it feels“.

Kurz vor 22 Uhr war das offizielle Konzert dann zu Ende. Doch bevor die Zugabe begann, kreischten sich die Fans noch in die Heiserkeit. Und zum ersten Mal an diesem Abend tauten die vier Sängerinnen auf und wirkten gelöst. Sie alberten im Schulmädchen-Outfit mit Merchandise-Shirts auf der Bühne herum und flirteten zu „Yeah Yeah Yeah“ mit der Kamera.

Was während der Show fehlte, kam in der Zugabe. Sie sangen ein obligatorisches „I want to stay with you“ und das Publikum wollte nichts anderes. Am Ende versanken Jisoo, Jennie, Rosé und Lisa trotzdem im Boden. Lisas winkende Hand war das Letzte, was die Fans sahen. Am Dienstag sollte das Spektakel ein weiteres Mal aufgeführt werden. Ein Hinweis: Schirme am besten zuhause lassen, sie müssen am Eingang abgegeben werden – und sind dann weg.