Blink-182 geht auf Welttournee und kommt nach Deutschland

ARCHIV - Matt Skiba (l-r), Travis Barker undnd Mark Hoppus von Blink-182 bei den Grammy Awards in Los Angeles. Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Los Angeles -Die amerikanische Punk-Rock-Band Blink-182 geht nach längerer Pause auf Welttournee. „Wir kommen. Tour kommt. Album kommt. Tom kommt“, kündigte das Trio am Dienstag auf Instagram an. Zudem würden sie am Freitag einen neuen Song mit dem Titel „Edging“ veröffentlichen. Neben Schlagzeuger Travis Barker (46) und Bassist und Sänger Mark Hoppus (50) ist auch Gründungsmitglied Tom DeLonge (46) mit dabei. Der Sänger und Gitarrist hatte die in den 1990er Jahren gegründete Band 2015 verlassen.