Bob Odenkirk möchte mehr Action-Rollen spielen Der 59-Jährige hat das Action-Genre für sich entdeckt. Um in so einem Umfeld mithalten zu können, trainiere er mehrmals die Woche, wie er in Venedig erzählte. dpa

ARCHIV - Der Schauspieler Bob Odenkirk will mehr Action. Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Los Angeles -US-Schauspieler Bob Odenkirk (59) möchte nach seiner Hauptrolle in dem Actionthriller „Nobody“ gern weitere Actionfilme drehen. Das sagte er dem Branchenmagazin „Deadline“ am Donnerstag während einer Videoschalte bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig.