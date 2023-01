Böhmische Kronjuwelen für weitere Tage zu sehen

Das Interesse der Bevölkerung an den kostbaren Stücken ist groß. Darum wurde die Ausstellung kurzerhand verlängert. Alle Infos auf einen Blick.

Prag -Wegen des enormen Besucherandrangs sind die Kronjuwelen des einstigen Königreichs Böhmen im Prager Veitsdom drei Tage länger zu sehen als geplant. Die Menschen warteten teilweise mehrere Stunden lang, um die Wenzelskrone aus dem 14. Jahrhundert sowie Zepter und Reichsapfel im Original zu sehen. Die Ausstellung soll nun am kommenden Dienstag endgültig geschlossen werden.

Die tägliche Zahl der Besucher wird auf mehr als 4000 geschätzt. Am Donnerstag musste der Zugang zur Schlange Wartender bereits am Nachmittag geschlossen werden, weil Nachkommende keine Chance mehr gehabt hätten, bis zur Schließung hineinzukommen. Der Schatz wird nur äußerst selten hervorgeholt - zuletzt im Jahr 2018. Offizieller Anlass ist diesmal die Gründung der Tschechischen Republik vor 30 Jahren mit der Teilung der Tschechoslowakei in zwei Staaten.

Für Sicherheit sorgen Polizisten sowie Soldaten der Burgwache. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung findet kurz vor vor der Stichwahl um die tschechische Präsidentschaft statt. Der frühere Nato-General Petr Pavel trifft am 27. und 28. Januar auf den Ex-Ministerpräsidenten Andrej Babis.