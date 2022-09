Brad Pitt gibt Debüt als Skulpturenkünstler - in Finnland

Helsinki (dpa) -Was macht Brad Pitt ... in Finnland? Der Hollywood-Star hat dem nördlichsten EU-Land einen Besuch abgestattet, um erstmals von ihm geschaffene Kunstskulpturen auszustellen.

Wie das Sara-Hildén-Kunstmuseum in der finnischen Großstadt Tampere mitteilte, sind Pitts Werke ebenso im Rahmen einer Ausstellung des bildenden Künstlers Thomas Houseago zu sehen wie Keramikfiguren des australischen Musikers Nick Cave. Pitt und Cave seien bereits in Film und Musik bekannt, dies sei jedoch das erste Mal überhaupt, dass sie ihre Kunstwerke zur Schau stellten, schrieb das Museum. Entstanden seien sie während eines laufenden Dialogs mit Houseago.

Ausstellung bis Mitte Januar für Besucher geöffnet

Zu sehen ist die Ausstellung „Thomas Houseago – We with Nick Cave & Brad Pitt“ für Besucher seit Sonntag und noch bis Mitte Januar 2023 in der Stadt gut 150 Kilometer nördlich von Helsinki. Pitt hatte dem finnischen Rundfunksender Yle dazu bei der Eröffnung am Samstag gesagt, für ihn gehe es bei den Skulpturen um Selbstreflexion. „Es geht darum, wo ich in meinen Beziehungen etwas falsch gemacht habe, wo habe ich mich vertan, wo bin ich mitschuldig“, sagte der Schauspieler. Es drehe sich um eine radikale Selbstbestandsaufnahme, bei der er „wirklich brutal ehrlich“ mit sich sein wollte.

Berichten zufolge soll sich Pitt nach seiner Scheidung von Schauspielerin Angelina Jolie am Töpfern versucht haben. Wie der „Guardian“ am Dienstag berichtete, soll er dabei 2017 bis zu 15 Stunden täglich in Houseagos Studio in Los Angeles verbracht haben.