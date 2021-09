Brad Pitt, 57, und Angelina Jolie, 46, sind in ihrem Sorgerechtsstreit um die gemeinsamen Kinder weiter denn je von einer Einigung entfernt. Die Ex-Eheleute ziehen jetzt vor das oberste Gericht in Kalifornien, eine weitere Etappe in einem nicht enden wollenden Schlagabtausch: Zuletzt hatte der zuständige Privatrichter John Ouderkirk Jr. dem zerstrittenen Ex-Paar im Mai zunächst das gemeinsame Sorgerecht erteilt, doch Jolie ließ ihn wegen „Voreingenommenheit“ abberufen. Pitt reichte deswegen nun beim California Supreme Court einen Antrag ein, um gegen die Abbestellung Ouderkirks vorzugehen.

Jolie will das Sorgerecht für sich allein: zu Recht?