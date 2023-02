Brandenburg als Drehort auch für Berlinale-Filme gefragt Nicht nur die Metropole Berlin, sondern auch der Nachbar Brandenburg wird aus Sicht der Filmbranche als Drehort und Kulisse für Filmproduktionen gefragt blei... dpa

Potsdam -Nicht nur die Metropole Berlin, sondern auch der Nachbar Brandenburg wird aus Sicht der Filmbranche als Drehort und Kulisse für Filmproduktionen gefragt bleiben. „Die Dreharbeiten werden in den nächsten Jahren in der Region mindestens gleichbleiben, wenn nicht sogar steigen“, sagte die Geschäftsführerin des Medienboards Berlin-Brandenburg, Kirsten Niehuus, am Montag in Potsdam. „Brandenburg und Berlin beflügeln sich gut als Filmstandort“.