Brandenburg fördert Solaranlage für Schlösserstiftung

Potsdam -Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg erhält rund 1,7 Millionen Euro Fördermittel von Brandenburg zum Ausbau von Öko-Energien in Potsdam. Damit würden die Errichtung einer Solaranlage auf dem Schirrhof - einem Werkstatthof - und der Einbau einer Holzheizung in der Parkgärtnerei Sanssouci unterstützt, teilte das Kulturministerium am Montag mit. Der Erhalt historischer Gebäude und der Ausbau erneuerbarer Energien seien ein Gebot der ökologischen Nachhaltigkeit, sagte Kulturministerin Manja Schüle (SPD). Die Mittel stammen aus dem Hilfspaket des Landes zur Abfederung der Folgen der Energiekrise. Die Schlösserstiftung verwaltet zahlreiche Schlösser in Berlin und Brandenburg sowie Garten- und Parkflächen.