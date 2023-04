Brendan Fraser: „Ich bin ein großer Softie“ Für seine Rolle in „The Whale“ erhielt er jüngst einen Oscar. Nun stellt Schauspieler Brendan Fraser das Drama in Berlin vor. dpa

Der US-amerikanisch-kanadische Schauspieler Brendan Fraser bei einem Interview mit der dpa im Hotel Ritz-Carlton. Jens Kalaene/dpa

Berlin -Hollywoodstar Brendan Fraser ist laut eigenen Worten nah am Wasser gebaut. „Ich bin ein großer Softie“, sagte er der dpa in Berlin. „Ich weine bei Rasierwerbung.“ Der 54-Jährige wird am Dienstagabend in Berlin zur Vorführung des Dramas „The Whale“ erwartet. Er spielt in dem emotionalen Film von Regisseur Darren Aronofsky die Hauptrolle - einen schwerkranken stark übergewichtigen Mann namens Charlie, der sich nach Jahren des abgebrochenen Kontakts wieder seiner Tochter annähern will. Fraser gewann dafür einen Oscar. Bei seiner Dankesrede hatten er - und einige Gäste im Zuschauerraum - Tränen in den Augen.