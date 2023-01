Bret Easton Ellis: „Schreiben wirkt besser als echte Drogen“ „American Psycho“-Autor Bret Easton Ellis hat nur einmal versucht, unter dem Einfluss von Drogen zu schreiben. Heute braucht er den Rausch nicht mehr - oder ... dpa

München -Schriftsteller Bret Easton Ellis (58) hat seine Bücher nach eigenen Worten nicht unter Drogeneinfluss geschrieben. Nur ein einziges Mal habe er es versucht, als er 1983 an der ersten Version von „Unter Null“ gearbeitet habe, sagte er in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“. „Danach nie, nie wieder. Ich habe in meinem ganzen Leben nie betrunken und nie auf Drogen geschrieben.“