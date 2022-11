Brigitte Giraud erhält den Prix Goncourt Es ist der wichtigste französische Literaturpreis. Hoch dotiert ist er wahrlich nicht, dafür aber äußerst prestigeträchtig. dpa

Paris -Der französische Literaturpreis Prix Goncourt geht in diesem Jahr an Brigitte Giraud. Die in Algerien geborene Schriftstellerin erhält die begehrte Auszeichnung für „Vivre vite“, wie die Jury in Paris mitteilte.