Booker Prize: Wie soll die Trophäe künftig heißen – etwa Goldelse?

Zum Rühmen und Preisen greift der gebildete Mensch gern auf klassizistische Formen zurück, edel-schlanke Figuren, die einen Lorbeerkranz oder ähnliches in die Höhe recken. Viele Sportpokale sehen so aus, Heldenfiguren, die willentlich oder nicht an die Riefenstahl-Ästhetik erinnern. Haarlos-muskulöse Körper, die sich olympisch recken, zum Licht, zum Ruhm, was auch immer.

Mit einer augenzwinkernd-abgewandelten Form ist lange der oder die Preisträgerin des Booker-Preises bedacht worden, der wichtigsten Auszeichnung für ein literarisches Werk aus dem britischen Raum. Einige Booker-Gewinner sind später auch mit einem Nobelpreis bedacht worden, darunter Nadine Gordimer, V.S. Naipaul und Kazuo Ishiguro. Sehr viel mehr Autorinnen und Autoren, denen man die Nobel-Ehren und das dazugehörige Geld unbedingt gegönnt hätte, konnten sich wenigstens mit dem Booker-Titel trösten, etwa Salman Rushdie, Iris Murdoch und Michael Ondaatje, dessen „Englischer Patient“ durch die Hollywood-Verfilmung noch plastisch vor Augen ist. Das Stichwort „englisch“ bedarf der Erklärung: Von 1969 bis 2013 war der Booker-Prize ausschließlich Autoren aus dem Commonwealth, Nordirland, Südafrika und Simbabwe vorbehalten. Seit 2018 können auch in Irland veröffentlichte Romane berücksichtigt werden.

Ein wenig erinnert sie an den Jules-Rimet-Cup

Eine lange zum Preis gehörende Trophäe wurde 2022 nach langer Pause erstmals wieder an Shehan Karunatilaka verliehen. Man hatte sich der Figur erinnert, weil kurz zuvor deren Gestalter gestorben war, der polnische Kinderbuchautor und Illustrator Jan Pieńkowski.

Traditionen können unterbrochen werden, aber sie sterben nicht. Und so hat man sich in der Stiftung, die den Booker-Preis vergibt, dazu entschlossen, die ein wenig an den Jules-Rimet-Cup erinnernde Figur, mit der einst Fußball-Weltmeister geehrt wurden, wieder regelmäßig zu vergeben.

Beraten und beschlossen. Nun muss noch ein Name her. Die goldene Figur, die eine ebensolche Schale in die Höhe reckt, neigt den Körper ein wenig zur Seite – vielleicht aufgrund der Last, womöglich auch, um den Schaleninhalt kritisch abzuwägen. Vielleicht wäre Ophelia geeignet, in Erinnerung an Shakespeares „Hamlet“ – oder auch an eine Zeile aus Bob Dylans „Desolation Row“, wo es wenig freundlich heißt, Ophelia sehe an ihrem 22. Geburtstag bereits aus wie eine alte Frau. Hm. Immer noch besser als ein Vorschlag, der die Jury mutmaßlich aus Berlin erreichen wird: „Goldelse“. Vorschläge können bis 27. Januar eingereicht werden. Der Gewinner erhält unter anderem einen Montegrappa-Zero-Füllfederhalter im Wert von umgerechnet 730 Euro.