Broadway: „Phantom der Oper“ wird im Februar eingestellt 35 Jahre lang wird das „Phantom“ am Broadway gelaufen sein, wenn in wenigen Monaten der letzte Vorhang gefallen ist. Was ist der Grund, das Stück jetzt abzus... dpa

New York -Das Musical „Phantom der Oper“ am New Yorker Broadway wird im Februar 2023 nach dann 35 Jahren Laufzeit eingestellt. Die am längsten am Broadway laufende Show werde am 18. Februar zum letzten Mal aufgeführt, meldete die Branchenseite „broadway.org“ am Freitag.