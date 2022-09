Bruce Springsteen kündigt Fans Neuigkeiten an Anfang 2023 startet Rock-Superstar Bruce Springsteen (73, „Born To Run“) mit seiner E Street Band zu einer Welttournee - und die Wartezeit scheint der weiter... dpa

Berlin -Anfang 2023 startet Rock-Superstar Bruce Springsteen (73, „Born To Run“) mit seiner E Street Band zu einer Welttournee - und die Wartezeit scheint der weiterhin sehr umtriebige Musiker genutzt zu haben. Auf seinen Social-Media-Kanälen kündigte er für diesen Donnerstagvormittag (Ortszeit; in Deutschland 16.00 Uhr) Neuigkeiten an. Das Bild dazu zeigt ein Radiogerät, zu hören sind Schnipsel von Soul-Musik in unveröffentlichten Springsteen-Versionen.