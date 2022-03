Berlin - Das kann doch irgendwie nicht sein, ist man geneigt zu denken. Wir reden doch hier von Bruce Willis, dem beinharten Actionstar, den nichts umhaut. Der in der „Stirb Langsam“-Reihe als Polizist John McClane in Einzelkämpfermanier einen Gangster nach dem anderen ausschaltet und dabei immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hat.

Doch nun hat der toughe Schauspieler, der gerade erst seinen 67. Geburtstag feierte, seinen Rückzug aus dem Filmgeschäft angekündigt. Der Grund ist eine Sprachstörung, wie Willis’ Töchter sowie seine Ehefrau Emma Heming-Willis und seine Ex-Frau Demi Moore via Instagram erklärten. „Unser geliebter Bruce hat einige gesundheitliche Probleme, kürzlich wurde bei ihm eine Aphasie diagnostiziert, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt. Infolgedessen und nach reiflicher Überlegung tritt Bruce von der Karriere zurück, die ihm so viel bedeutet hat“, heißt es in der Mitteilung der Familie.

imago Ikonisch: Bruce Willis als John McClane.

Die Nachricht schlug in der Branche hohe Wellen, viele Stars zeigten sich bestürzt. Gehört der als Sohn eines US-Soldaten in Deutschland geborene Willis doch fraglos zu den weltweit bekanntesten Hollywood-Schauspielern überhaupt. Der Regisseur Randall Emmett nannte Willis einen „legendären Actionstar, unglaublichen Vater und engen Freund“. Die beiden haben an über 20 Filmen gearbeitet, zuletzt drehten sie im vorigen Jahr den Thriller „Midnight in the Switchgrass“. Auch deshalb war die Ankündigung für die Öffentlichkeit so überraschend: Willis stand bis zuletzt pausenlos vor der Kamera.

Auch auf Social Media ist der Golden-Globe- und Emmy-Preisträger rege unterwegs, äußerlich immer noch der coole Actionheld von einst. Doch eine Aphasie beeinträchtigt das Sprechen, Verstehen, Lesen und Schreiben – nach einem Unfall oder einer Erkrankung. Ein Schauspieler, der erfolglos nach Worten sucht, das will und das kann Bruce Willis wohl auch nicht sein.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Demi Moore (@demimoore)

Die Familie schreibt, sie erlebe eine „sehr herausfordernde Zeit“, aber man gehe sie als starke Einheit an. Dass dies nicht nur ein Spruch ist, hat sie immer wieder bewiesen. Willis blieb auch nach der Trennung von Demi Moore eng mit ihr und den inzwischen erwachsenen Töchtern verbunden. Mit seiner jetzigen Frau und den gemeinsamen jüngeren Kindern entstand eine sympathische Patchwork-Gemeinschaft. Rumer Willis bedankte sich kürzlich dafür bei ihren Eltern: „Ich hatte nie das Gefühl, mich zwischen ihnen entscheiden zu müssen“, sagte die 33-Jährige, die als Schauspielerin längst in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters getreten ist.