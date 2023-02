Brücke-Museum widmet sich Anfängen der Künstlergruppe Individuell gestaltete Mitgliedskarten, eine Mappe mit Originalgrafiken heute sündhaft teurer Künstler und der eigene Name in einem künstlerisch gestalteten ... dpa

Berlin -Individuell gestaltete Mitgliedskarten, eine Mappe mit Originalgrafiken heute sündhaft teurer Künstler und der eigene Name in einem künstlerisch gestalteten Verzeichnis: für zwölf Mark Jahresbeitrag hat sich die Künstlergruppe Brücke zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts die Finanzierung auch durch passive Mitglieder gesichert. Die Ausstellung „1905: Fritz Bleyl und der Beginn der Brücke“ im Brücke-Museum Berlin widmet sich von Freitag an bis zum 4. Juni dem Beginn der berühmten Gruppe von Expressionisten.