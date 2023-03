BTS-Sänger Jimin malt sich Rilke-Gedicht auf die Brust BTS gelten als erfolgreichste Boygroup in der südkoreanischen Pop-Musik. Für das Video seines aktuellen Solo-Auftritts hat sich Sänger Jimin etwas ganz beson... dpa

Seoul -Der Sänger und Tänzer Jimin von der südkoreanischen Boyband BTS hat mit einem Gedicht des deutschsprachigen Dichters Rainer Maria Rilke große Aufmerksamkeit in den sozialen Medien auf sich gezogen. Am Freitag wurde seine Single „Set Me Free Pt. 2“ (Befreie mich) und das dazugehörige Musikvideo veröffentlicht. Darauf lässt sich erkennen, dass Jimin sich das Rilke-Gedicht „Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen“ in gebrochener Schrift auf seine Brust gemalt hat. Das Gedicht, das unter anderem ein mystisches Gottesbild beschwört, entstand 1899. Rilke lebte von 1875 bis 1926.