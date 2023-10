Das Wort Buchvorstellung ist viel zu schnöde für das, was der S.-Fischer-Verlag in seinen noch recht frischen Berliner Räumen in der Rosenstraße am Hackeschen Markt zu etablieren versucht. Die Bezeichnung Literarischer Salon scheint allerdings ebenso wenig geeignet für das wuchtige Unterfangen einer Art Geschichte der moralischen Orientierung der Deutschen, die der in Großbritannien lehrende Historiker Frank Trentmann auf knapp 1000 Seiten eindrucksvoll ausführt. Gekommen waren am Dienstagabend vor allem Freunde des Verlags und Historiker-Kollegen, darunter Michael Wildt, Susanne Heim, Frank Bösch und Götz Aly, die es sich nicht entgehen lassen wollten, den kritisch moderierenden Fragen des Literaturwissenschaftlers und Gewaltforschers Jan Philipp Reemtsma zu Trentmanns Buch „Aufbruch des Gewissens“ beizuwohnen, das die Zeitspanne von der Schlacht um Stalingrad 1942 bis zu Angela Merkels berühmten Satz „Wir schaffen das“ im Jahre 2015 umfasst.

Moral, Gewissen, Verantwortung – unscharfe Begriffe im politisch-militärischen Feld. Und so drängte sich bei vielen Themen, die stichpunktartig entlang des Buches von den Vortragenden verhandelt wurden, immer wieder das aktuelle Geschehen in und um Gaza auf, das jedoch erst zum Ende der Veranstaltung angesprochen wurde. Reemtsma sprach angesichts der nun vielfach zirkulierenden Formel von der deutschen Staatsräson von einer großen Ratlosigkeit. Letztlich folge aus der konsequenten Umsetzung einer solchen Räson der Einsatz der Bundeswehr, der weder von Deutschland gewollt noch seitens Israels erwünscht sei. Unmissverständlich positionierte sich Reemtsma zu den nicht erst seit dem 7. Oktober erregt geführten Debatten. Wer angesichts des mörderischen Terrors der Hamas eine „Ja, aber“-Rhetorik verwende, habe sich disqualifiziert. Frank Trentmann widersprach nicht, drückte jedoch seine Sorge über eine unversöhnliche Lagerbildung aus, in der über das Geschehen im Nahen Osten gestritten werde.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Schuld, Scham und Verantwortung

Gibt es in kriegerischen Auseinandersetzungen einen moralischen Kompass und wie sind dessen Ausschläge nach dem Zivilisationsbruch des Holocaust zu bewerten? So oder ähnlich lautet eine der Leitfragen zu Frank Trentmanns Studie, die trotz ihres Umfangs leichtgängig und gut lesbar daherkommt. Das liegt nicht zuletzt am weitgehenden Verzicht auf steile Thesen und der Selbstverpflichtung des Autors zu konkreten Beispielen. So gelingt es ihm mühelos, mit einigen Grundannahmen über die Nachkriegszeit aufzuräumen. Anschaulich führt Trentmann aus, dass eine Debatte über Schuld, Scham und Verantwortung nicht erst durch die Generation der sogenannten 68er angestoßen worden sei. Allenfalls hätten die Protagonisten dieser durch Kriegskindheit geprägten Jahrgänge Türen eingerannt, die weit offen standen.

Am Beispiel der Ermordung von über 200 Zwangsarbeitern im westfälischen Warstein im Jahre 1945 kann Trentmann zeigen, dass die Verbrechen in den 1950er-Jahren nicht nur der Gerichtsbarkeit zugeführt wurden, sondern auch eine moralische Debatte über Schuld und Sühne geführt wurde. „Deckt ‚Befehlsnotstand‘ 208fachen Mord?“, fragte 1957 die Westfälische Rundschau hinsichtlich eines für den Massenmord verantwortlichen SS-Offiziers. Weit davon entfernt, eine Geschichte der Entlastung zu schreiben, zeigt Trentmann, wie milde Urteile und eine unbeholfene Bürokratie eine juristische Bearbeitung der Verbrechen erschwerten und oft auch verhinderten. In Bielefeld gingen 1950 rund 40.000 Menschen auf die Straße, um gegen das milde Strafmaß für einen wegen Folter verurteilten Gestapo-Mitarbeiter zu protestieren.



Angesichts der lange und kontrovers geführten Debatte um eine Kollektivschuld entgeht Trentmann nicht, wie ein schwer zu fassendes Gefühl wie Scham nicht zuletzt in das Vokabular abwehrender Rhetorik eingefügt wurde. So kam es gerade bei jungen Menschen, die ein Theaterstück über das Leben der Anne Frank gesehen hatten, immer wieder zu einer diffusen Opferidentifikation.

Ost und West – eine Geschichte der Ähnlichkeiten

Eine Herausforderung stellte für Trentmann die unterschiedlich verlaufende Geschichte der beiden deutschen Staaten dar, die weder getrennt noch gemeinsam zu untersuchen waren. Trentmann beschreibt die Geschichte von BRD und DDR einerseits als eine Geschichte der Ähnlichkeiten und betrachtet sie dort separat, wo es geboten erscheint. So traf die Formel Wiedergutmachung gewiss nicht auf die Juden in der DDR zu. „Otto Grotewohl, der damalige Ministerpräsident der DDR“, schreibt Trentmann, „war stark pro-arabisch eingestellt und verurteilte die westdeutschen Reparationszahlungen als Finanzierung des zionistischen Imperialismus.“ Die jüngere Debatte über eine neue ostdeutsche Identität betrachtet Trentmann mit einer gewissen Skepsis und der Enttäuschung, dass diese weit hinter das zurückfällt, was Historiker bereits wissen.



Mit dem Ziegelstein von einem Buch unterm Arm verließen viele Besucher die Berliner Außenstelle des Frankfurter Fischer-Verlages in dem Bewusstsein, ein Nachschlagewerk in den Händen zu halten, das in vielfacher Hinsicht anschlussfähig und lehrreich an und für heutige Problemstellungen ist.