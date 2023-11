Wie der „Tambourine Man“ in sein dichterisches Universum gelangte, führte Bob Dylan auf den Studiomusiker Bruce Langhorn zurück. Der hatte bereits auf einigen Alben Dylans als Gitarrist mitgewirkt, ehe ihn der Produzent Tom Wilson bat, bei einem Stück das Tamburin zu schlagen. Popmythologie, die Geschichte hinter den Songs. Auch wenn es sich vielleicht ganz anders zugetragen haben mag, erzählt und hört man solche Dinge gern. Der Künstler und seine Assoziationen, eine unendliche Geschichte.

Das Leben und Werk Bob Dylans sind nicht gerade arm an Legenden, und zweifellos ist es seit Jahren Ergebnis einer opulenten Marketingstrategie, dass immer noch mehr Dylan-Media in den Ring geworfen werden. Die Gemeinschaft derer, die von Dylan und seinen Hervorbringungen nicht lassen können, ist ebenso groß wie zahlungskräftig. In den regelmäßig erscheinenden Bootleg-Serien, von denen gerade Nummer 18 aus den späten 70er-Jahren veröffentlicht worden ist, finden sich mehrere CDs, auf denen einzelne Songs in diversen Variationen, Stilfärbungen und Tempi sowie unterschiedlichen Instrumentierungen in Gestalt einer besonderen Versuchsanordnung präsentiert werden.

Der geneigte Hörer wird förmlich in ein imaginäres Studio hineingezogen und wohnt dem kreativen Prozess im Augenblick seiner Entstehung samt Unterbrechungen bei. Bob Dylan hat das schon früh so gemacht. Auf dem Album „Bringing It All Back Home“ von 1965 beginnt er „Bob Dylan’s 115th Dream“ im falschen Tempo, fängt an zu lachen und startet nach kurzem Gespräch mit Tom Wilson noch einmal neu. Die Szene ist seither der Klassiker für die ungeschönte Abbildung eines Aufnahmeprozesses, eine Art Transparenzhinweis, Authentizität gleich hier und jetzt.

Bob-Dylan-Buch „Mixing Up The Medicine“: Das Tamburin zum Song

Auf „Bringing It All Back Home“ befindet sich auch „Mr. Tambourine Man“, das zu der Zeit schon eine Weile zu Dylans Songrepertoire gehörte, für die Platzierung auf einer Studio-LP aber in einer Warteschleife hängen geblieben war. Echt jetzt? Noch mehr unnützes Wissen aus der Dylan-Welt, wann und wie es zu dem wurde, für was viele es halten – eine Art Never-Ending-Making-off?



Das Bemerkenswerte an dem mit Hunderten von Bildern, Plakaten, Plattencovern, Zeitungsausschnitten, Notizen und vielem mehr vollgestopften Material und Devotionalien, die weit über Bob Dylan hinaus ein Brevier der amerikanischen Populärkultur von den späten 40er-Jahren bis heute ergeben, ist die Lusterzeugung auf ebenso überflüssige wie verblüffende Details, der man sich kaum zu entziehen vermag. Das Beispiel mit Bruce Langhorn und seinem Tamburin wird durch die Abbildung des Tamburins unterstützt, ein wagenradgroßes Rhythmusinstrument samt fein gearbeiteter und kaum verschlissener Ledertasche.

Das Tamburin selbst scheint mehr gelitten zu haben. Es glänzt trotz oder gerade wegen einiger Kratzspuren in fett-schmutziger Patina, am Rand des tierischen Fells ist ein Stück abgerissen. Es handelte sich genau genommen um eine türkische Rahmentrommel, genannt „daf“, mit einem Durchmesser von 40 Zentimetern. Langhorn hatte es in Izzy Youngs Folk Center in Greenwich Village gekauft. Die fortan nicht mehr auszulöschende Assoziation vom „Tambourine Man“ schlug sich nieder in einem der schönsten und rätselhaftesten Dylan-Songs, der früh zu der Annahme beigetragen hat, dass es sich bei dem näselnden Folkmusiker um einen Dichter handeln muss.

Bob Dylan auf der Frankfurter Buchmesse AFP

Wer so anfängt, über ein 600 Seiten umspannendes Buch zu sprechen, das tiefe Einblicke in das Dylan-Archiv des Bob-Dylan-Centers in Tulsa/Oklahoma gewährt, wird sich des Verdachts nicht erwehren können, sich zu verzetteln. Genau das ist die Idee dieses Produkts für Nerds und Eingeweihte. Viele der in dem Band aufgespießten Legenden werden lediglich aufgewärmt und mit zeitgenössischen Hinweisen bespielt, wie etwa die kurze Verbindung zwischen Dylan und der französischen Sängerin Françoise Hardy, die Dylan zuvor durch ein eigens für sie geschriebenes Gedicht entfacht hatte. Leider bleibt so manches an der Oberfläche, und oft fehlt auch eine Art zweiter Blick, wie ihn beispielsweise die Schauspielerin Anne Wiazemsky, die Ehefrau von Jean-Luc Godard, zum Film „Sympathy For The Devil“ später in ihrer Autobiografie ermöglichte, in dem sie ohne Eitelkeit und einem Bedürfnis nach Heldenverehrung von der Genese der Film-Dokumentation über den berühmten Song der Rolling Stones erzählt.

Bob-Dylan-Buch „Mixing Up The Medicine“: Der Mantel von James Dean

Anders auch als die erst kürzlich veröffentlichten Fotografien von Paul McCartney aus dem Jahr 1964, die einen unverstellten Blick auf die Beatles erlauben, als die Beatles noch nicht ahnten, wer sie als Band einmal sein werden, zeigen die in „Mixing Up The Medicine“ veröffentlichen Fotos einen Musiker, der von Anfang an großen Wert auf sein Äußeres und dessen Wirkung gelegt hat.



Vermutlich hat Don McLean recht: Der Mantel, den Dylan leger über seine Schultern gelegt hatte, stammte von James Dean, dessen Filme Robert Allen Zimmerman als Heranwachsender in Hibbing/Minnesota gesehen hatte. Durch die Jahrzehnte ließe sich Bob Dylan auch als modisch interessierter und informierter Mensch beschreiben, der manchen Trend gesetzt hat – angefangen beim Modell Thunderclap der Firma Baron Hat aus Burbank, das Dylan während der Konzerte der „Rolling Thunder“-Tournee 1975 trug, bis hin zur Sonnenbrille der Firma Bausch and Lomb, die starke Ähnlichkeit mit dem später ikonischen Modell Wayfarer von Ray Ban aufweist.

Der Band „Mixing Up The Medicine“ besteht aus endlosen Abschweifungen und Randnotizen, und er handelt von Dylans Freundschaften. Darunter gehören einige zur großen Popgeschichte, wie die zu George Harrison von den Beatles. Weniger bekannt ist die Verbindung zum Kritiker Paul Williams, von der sogar Briefe des bekennend schreibfaulen Dylan zeugen.

Bob-Dylan-Buch „Mixing Up The Medicine“: Dieser Zug zum „lottering“

Es ist eine weitgehend affirmative Beschreibung, zu der zusätzlich Kartons voller „odds and ends“ über Bob Dylan ausgeschüttet werden. Trotz einiger Fotos, die ihn innig tuschelnd mit James Baldwin zeigen, springt gerade in der kürzlich erschienenen Sammlung „Die Philosophie des modernen Songs“ ins Auge, wie marginal darin die Arbeit schwarzer Musiker ist.

Trefflich ist „Mixing Up The Medicine“ denn auch mit einer Zeile des Schriftstellers Michael Ondaatje beschrieben, der einen kleinen Essay zugeliefert hat. „Und er trägt diesen bedeutenden künstlerischen Zug zum lottering, zum Herumhängen in sich – eine Eigenschaft, die wir auch in Kutz Schwitters grandiosen Collagen und Robert Franks Fotos finden.“ Ondaatjes Lob des „lotterings“ mündet schließlich in einer Ode und Variation zu Dylans Song über den schwarzen Bluesmusiker Willie McTell. „Eigentlich“, so Ondaatje, „müsste ,Blind Willie McTell‘ – wie mein Freund, der Dichter D.C. Wright immer fand – die amerikanische Nationalhymne sein.“



Bob Dylan: Mixing Up The Medicine. Herausgegeben von Mark Davidson und Parker Fishel, aus dem Amerikanischen von Pieke Biermann, Harriet Fricke, Brigitte Jakobeit, Miriam Mandelkow, Dr. Hella Reese und Dr. Ulrike Strerath-Bolz; Verlag Droemer Knauer, 606 Seiten, 98 Euro