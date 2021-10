Berlin - In Deutschland verhandeln Rot, Grün und Gelb über eine Koalition unter einem Kanzler Scholz. In Österreich setzen die Grünen nach dem Abgang des korruptionsverdächtigen Sebastian Kurz ihre Regierung mit der ÖVP fort. Weiter so? Einfach weiter so? Es geht nicht nur um das kleine Karo des Wer-mit-wem-Regierens; es geht um das Überleben angesichts weltweiter Großrisiken. Es geht darum, wie der Mensch in einer Welt der Unordnung, in einer chaotischen Welt, in einer sich aufheizenden Welt, Leben und Ordnung finden kann. Es geht – um die Schöpfung. Schöpfung ist nicht einfach ein anderes Wort für Natur. Schöpfung ist Chaosbewältigung. Es geht darum, aus der Destruktivität des Lebens herauszukommen.

In der Corona-Pandemie haben wir weltweite Unordnung erlebt, eine unzeitig-vorzeitige Begegnung mit dem Tod. Das Leben in der Corona-Zeit mit all ihren Beschränkungen war beschwerlich – es war Chaos für die einen; Ödnis für die anderen; bloße Störung der Normalität für die Dritten. Die Impfung brachte Hoffnung zurück, sie brachte und bringt die Menschen wieder aus der Gefahren- und Todeszone. Aber es ist noch viel kreativer Geist vonnöten, um das durch massivste Grundrechtseingriffe gestörte Zusammenleben neu zu ordnen. Man würde sich wünschen, dass es auch eine Impfung gegen die Aggression in Afghanistan gäbe, auch eine Impfung gegen die Gewalt im Nahen Osten, eine Impfung gegen den Klimawandel – eine Impfung gegen die Gemeinheit des Gemeinwesens. Das Vakzin heißt Politik.

Das Feuer brennt im Diesseits

Die Zeiten muten apokalyptisch an. Vor diesem Hintergrund habe ich mein neues Buch „Himmel, Hölle, Fegefeuer“ genannt, weil diese Begriffe die existentiellen Dinge, die brennenden und kollektiven Überlebensfragen bezeichnen – die Themen, bei denen es um Leben und Tod geht, weil sie für das große Gelingen, das große Scheitern und das große Mühen dazwischen stehen. Es geht mir um „Eine politische Pfadfinderei in unsicheren Zweiten“, so der Untertitel.

Wir erleben derzeit so etwas wie die Wiedergeburt des Fegefeuers. Im Mittelalter war dieser Ort im Jenseits nach dem Tod angesiedelt. Das Feuer brennt aber heute nicht im Jenseits, sondern im Diesseits – aber jenseits einer Wirklichkeit, die auf die Illusion des „Weiter so!“ setzt. Wir leben in einer Zeit, in der sich mit dem Klimawandel die Hölle auf Erden ankündigt; es kann aber auch gelingen, am Heilwerden der Welt zu arbeiten. Die Politik kann ihren Teil dazu beitragen.

Langen Müller Der Autor und sein Buch Heribert Prantl, geb. 1953 in Nittenau/Oberpfalz, ist ausgebildeter Jurist und Journalist, hat als Richter und Staatsanwalt gearbeitet und viele Jahre bei der Süddeutschen Zeitung. Er hat zahlreiche Bücher geschrieben, die mehrfach ausgezeichnet wurden. Hier dokumentieren wir Auszüge aus dem Vor- und Nachwort seines neuen Buchs, das am Montag, 18. Oktober erscheint.



Heribert Prantl: Himmel, Hölle, Fegefeuer. Eine politische Pfadfinderei. Verlag Langen Müller, München 2021. 498 Seiten, 24 Euro

Das alte Fegefeuer war ein wichtiges, aber irreales Element im Weltbild und in der Lebenswirklichkeit des Mittelalters. Das neue Fegefeuer gehört zur realen Lebenswirklichkeit des 21. Jahrhunderts. Hitzewellen, Feuer und Dürren, Starkregen und Hochwasser zeigen an, was uns mit dem ungebremsten Klimawandel erwartet: Er macht Extremwetter extremer. All das zeigt an, dass es unheilvoll heiß wird, dass wir also in einem neuen Purgatorium angekommen sind – also in einer Welt zwischen Himmel und Hölle, bedrohlich nah an Letzterer.

Beim alten Fegefeuer war es so, dass es nach vielen Qualen einzig und allein den Weg in den Himmel gab; der Weg aus dem Fegefeuer war also die Einbahnstraße ins Paradies. Beim neuen Fegefeuer gilt das nicht; da gibt es beides – es gibt die Aussicht auf den Himmel und die Aussicht auf die Hölle. Auch wenn die Zeichen schlecht stehen: Es ist nicht ausgemacht, dass zwangsläufig die Hölle kommt, die Hölle auf Erden. Gewiss: Früher gesetzte Klimaziele sind schon jetzt definitiv nicht mehr erreichbar. Die Konsequenz kann aber nicht sein, jetzt alles laufen zu lassen, sondern zweierlei zu tun: erstens eine Politik entwickeln, die dem Wandel gewachsen ist, zweitens Städte bauen, Wälder und Gewächse pflanzen, die den Wandel lebbar machen. Das ist Reinigung, das ist Läuterung, das ist Leben im Fegefeuer. Die Hoffnung auf Läuterung ist nicht spirituell, sie ist essenziell.

Die Teufeleien von heute

An Hölle und Teufel glauben selbst die, die sich Christen nennen, heute nicht mehr so richtig; der Teufel ist für die allermeisten ein Hirngespinst. Aber das heißt nicht, dass es keine Mächte mehr gäbe, denen sich der säkulare Mensch teuflisch ausgeliefert fühlt. Die Teufeleien heute haben andere Namen: Sie heißen Egoismus, Individualismus, Fundamentalismus, Profitismus, Marktradikalismus, Nationalismus, Rassismus. All diese Ismen sind nicht abstrakt, sie haben Macht, sie haben Kulte, sie haben Gläubige, sie haben Messiasse, sie haben Jünger. Die Frage heute ist nicht die nach einem gnädigen Gott, sondern nach gnädigen Verhältnissen in einer Welt, die sich selbst vergiftet und zerstört.

Die Demokratie ist eine anstrengende Angelegenheit, sie ist der Ort von Mühsal und Qual, von Besserung und Läuterung. Sie ist das Fegefeuer als Staatsform. Sie ist der richtige Ort, um das Notwendige, das Notwendende, zu tun. Das Prinzip Verantwortung bewährt sich im Fegefeuer. Es findet den Pfad, trotz aller Wendungen des Zeitgeists, zur neuen Ethik für die technologische und digitale Zivilisation. Diese neue Ethik erfordert eine neue Wachsamkeit, einen neuen Begriff von Heimat, ein neues Verständnis von Sicherheit. Und die Kirche? Sie hat das Fegefeuer jahrhundertelang gepredigt. Jetzt braucht sie das Fegefeuer selbst, die katholische Kirche zumal. Sie braucht Läuterung, sie braucht Erneuerung.

Das Fegefeuer ist in der katholischen Theologie, anders als die Hölle, kein Ort der ewigen Verdammnis und der ewigen Verzweiflung, sondern nur der zuversichtlichen Halbverzweiflung – weil es, bei allen Torturen, die man dort erleidet, die Gewissheit der Hoffnung gibt, dass die Qual nach ungewisser Zeit endet. Das Fegefeuer, wie es die katholische Tradition beschreibt, ist aber keine Ayurveda-Kur im Jenseits, kein Retreat mit Akupunktur und Abführmittel, sondern ein beschwerlicher „Highway to heaven“, dessen Beschwerlichkeit die Theologen einst grauslich ausgemalt haben: Das Fegefeuer war bei ihnen eine Hölle auf Zeit als Vorhof zum himmlischen Paradies; es war einerseits furchtbar furchteinflößend, andererseits verheißungsvoll.

Abkürzung der Qual

Die Erfindung des Fegefeuers war eigentlich eine menschenfreundliche Angelegenheit. Es war nämlich zunächst einmal die Humanisierung der Hölle. Es wurde die dualistisch strenge Alternative von Himmel und Hölle hoffnungsvoll überbrückt. Die Strafen im Fegefeuer entsprachen zwar denjenigen der Hölle, waren aber zeitlich terminiert und konnten verkürzt werden durch Gebet, gute Werke und Ablass. Diese eschatologische Arabeske wiederum war dann der Aufhänger für eine einträgliche Geschäftsidee, mit der die Idee des Fegefeuers korrumpiert wurde: Die Gläubigen konnten den Ablass käuflich erwerben, und zwar nicht nur für sich und ihr eigenes Seelenheil, sondern auch für schon Verstorbene, und so deren Leiden im Fegefeuer abkürzen.

Für die ängstlichen Gläubigen war das ein Segen, für die Kirche ein Geldsegen – der umso reichhaltiger floss, je größer die Angst vorm Fegefeuer war; es spielte eine wesentliche Rolle bei der Disziplinierung der Gläubigen durch die mittelalterliche Kirche. Der Preis für dieses Spiel mit der Angst und der Ewigkeit war die Reformation. Luther verschob das Fegefeuer ins Diesseits. Die Zeit der Reinigung und Läuterung bricht für ihn nicht erst im Jenseits an, sondern sie beginnt im Diesseits, im Alltag eines religiösen und gottgefälligen Lebens, im Vertrauen auf Gottes Gnade; ein solches Leben ist für ihn der Vorhof zum Himmel; und ein gottloses Leben ist der Vorhof zur Hölle.

Alte und neue Ablassverkäufer

Reinigung und Läuterung sind gern vom Fundamentalismus umweht und von inquisitorischem Geist angehaucht; sie sind daher eine Gelegenheit für die Geschäftemacher mit der Angst. So war es in den Zeiten des alten Fegefeuers, als Mönche wie der Dominikaner Johann Tetzel die Menschen des Mittelalters mit Horrorpredigten traktierten, um dann die Ablassbriefe teuer zu verkaufen, mit denen der Bau des Petersdoms in Rom finanziert wurde.

Es wird die Geschäftemacherei mit der Angst auch in den Zeiten des ökologischen Umbaus der Gesellschaft geben. Es wer den neue Ablassverkäufer auftreten. Sie werden die Hölle verkünden und den Himmel versprechen. Man darf ihnen nicht auf den Leim gehen; Leim klebt, er beflügelt nicht. Es gibt die Chance, erfolgreich am Heilwerden der Welt zu arbeiten; es gibt die Chance, dass die Gesellschaft die Not wendet, dass sie die Mühen und die Mühsal auf sich nimmt, die das erfordert. Das Betriebsprogramm dafür ist die Demokratie – sie ist nämlich das Fegefeuer als Staatsform. Demokratie ist, wenn es gut geht, wenn sie gelebt wird, die institutionalisierte Läuterung; sie hält die Zukunft offen.