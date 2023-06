Bücherfest am symbolischen Bebelplatz in Berlin

Am Samstag beginnt das zweitägige Berliner Bücherfest am Bebelplatz. Es finden unter anderem Lesungen, Gespräche und Kreativworkshops statt, wie die Veransta...

Berlin -Am Samstag beginnt das zweitägige Berliner Bücherfest am Bebelplatz. Es finden unter anderem Lesungen, Gespräche und Kreativworkshops statt, wie die Veranstalter vorab mitteilten. Es soll rund 60 Veranstaltungen für Erwachsene, Kinder und Jugendliche geben.

Der Ort in Berlin-Mitte ist auch symbolisch: Vor etwa 90 Jahren verbrannten Nationalsozialisten an dieser Stelle Bücher jüdischer, kommunistischer, liberaler und sozialkritischer Autoren. Deswegen soll es an diesem Wochenende unter anderem auch Kurzlesungen aus ehemals „verbrannten Büchern“ geben.