Buchmesse auch für Lesepublikum geöffnet Einiges ist diesmal anders als gewohnt. Für das normale Publikum ist die Frankfurter Buchmesse früher als sonst geöffnet. Und guter Lesestoff darf auch gleic... dpa

Eine Frau sitzt während der Frankfurter Buchmesse lesend an einer Wand hinter Messebesuchern. Sebastian Gollnow/dpa

Frankfurt/Main -Eher als in früheren Jahren hat die Frankfurter Buchmesse diesmal ihre Tore für das Lesepublikum geöffnet. Schon am Freitagmorgen durfte jeder, der wollte, aufs Messegelände. Lange Zeit war die Messe erst am Samstag für jedermann zugänglich, seit einigen Jahren hatten die Publikumstage am Freitagmittag begonnen. Anders als früher dürfen die Verlage inzwischen auf der Messe auch Bücher verkaufen.