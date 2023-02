Buchprojekt mit Vorlesegeschichten aus Ukraine ist gefragt Wegen des russischen Angriffskriegs sehen sich viele Familien aus der Ukraine nicht mehr. Ein Projekt für Kinder hilft dabei, sie über Bilderbücher wieder et... dpa

ARCHIV - Elke Büdenbender, Ehefrau von Bundespräsident Steinmeier, liest Flüchtlingskindern aus der Ukraine im Schloss Bellevue Geschichten vor. Büdenbender ist eine der Schirmherrinen für das Buchprojekt «Better Time Stories». Bernd von Jutrczenka/dpa/Archiv

Frankfurt/Main -Der Krieg in der Ukraine hat Tausende Familien auseinandergerissen: Vor allem Frauen mit Kindern flohen seit dem 24. Februar 2022 in die Nachbarländer. Sie mussten sich nicht nur ein neues Leben in einem anderen Land aufbauen, sondern um die zurückgebliebenen Männer, Väter, Brüder bangen, die häufig in der ukrainischen Armee kämpfen.