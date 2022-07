Sommerzeit ist Lesezeit. Aber welche Bücher packen wir in unsere Koffer? Oder in die Strandtasche für den Berliner Seetag, oder für die Ostsee? Unsere Vorschläge: Vulkanverdunklungs-Literatur, intellektuelles Gesprächsformat mit Carolin Emcke, ein Fast-Flugzeugabsturz mit Doppelgängern, und – natürlich – auch ein bisschen Patti Smith.

Joachim B. Schmidt: Kalmann. Diogenes, 352 Seiten, 22 Euro.

Im kühlen Nordosten Islands spielt diese wirklich wunderbare und auch ziemlich irre Geschichte um einen Jäger und Haifischfänger, der für seinen hervorragenden Gammelhai bekannt ist - als ein plötzlicher Todesfall sein Leben ungemütlich an Fahrt aufnehmen lässt. Christian Seidl

Timo Feldhaus: Mary Shelleys Zimmer. Als 1816 ein Vulkan die Welt verdunkelte. Rowohlt, 320 Seiten, 26 Euro.

Der Autor Timo Feldhaus reist in das Jahr 1816 und schildert die Karpriolen der 18-jährigen Mary Shelley im Spannungsverhältnis der Frühromantik. Ein Roman, der die Vergangenheit lebendig werden lässt – durch eine spritzige, moderne, aufs Heute gedrehte Sprache. Tomasz Kurianowicz

Sibylle Berg: Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot. Reclam, 192 Seiten, 10 Euro.

Der Roman, der die Autorin 1997 bekannt machte, in dem alle Figuren sterben. Stoff, so scharf und leicht erzählt, hinterlässt Spuren. Antonia Groß

Carolin Emcke: Für den Zweifel. Gespräche mit Thomas Strässle. Kampa, 165 Seiten, 22 Euro

Vier Gespräche zweier so feinsinniger wie kluger Personen. Strässles Fragen wirken hier nie plattitüdenhaft und Emckes Antworten – zu Themen wie journalistischer Darstellbarkeit und Ethik, sexuellem Begehren und Musik – sind eine fesselnde, stets zu mehr Denken und Verstehen anregende Suchbewegung. Hanno Hauenstein

Fatma Aydemir: Dschinns. Hanser, 368 S., 24 Euro

Dieser Familienroman über eine deutsche Familie mit türkischen Wurzeln erzählt von der hybriden Identität der Enkelgeneration der „Gastarbeiter“, davon, wie es sich anfühlt, Kanake in Deutschland zu sein. Susanne Lenz

Hervé Le Tellier: Die Anomalie. Rowohlt, 345 Seiten, 22 Euro

Eine Boeing 787 gerät in elektromagnetische Turbulenzen. Und landet heil. Drei Monate später landet dieselbe Maschine mit denselben 243 Passagieren erneut. Ein kühner, kluger und bissiger Roman voller Doppelgänger. Bettina Cosack

Yael Inokai: Ein simpler Eingriff. Hanser, 192 Seiten, 22 Euro

Meret ist Krankenpflegerin in einer Psychiatrie. Eine neue medizinische Methode – ein simpler Eingriff – soll hysterische Wutanfälle bei Frauen abstellen. Die loyale Meret ist von der Methode überzeugt, Kolleginnen äußern Zweifel. Dystopie in Romanform. Maxi Beigang

Amanda Gorman: Was wir mit uns tragen. Hoffmann und Campe, 431 Seiten, 28 Euro

Das Tolle an Gedichten ist, dass sie zumeist kurz und also für die sommerhitzemüde Häppchenlektüre geeignet sind. Gorman schreibt nicht nur für den amerikanischen Präsidenten, ihre Lyrik unbekümmert und probierlustig. Erfrischend. Christian Schlüter

Deborah Levy: Was ich nicht wissen will. Wagenbach, 112 Seiten, 11 Euro

Im Herbst ist „Ein eigenes Haus“ erschienen, der letzte Band der Trilogie, die Levy ihre „lebende Autobiografie“ nennt. Aber wenn Sie die Bücher noch nicht kennen, fangen Sie mit dem ersten an, wo sie von ihrer Kindheit in Südafrika erzählt. Wiebke Hollersen

Ole Nymoen, Wolfgang M. Schmitt: Influencer: Die Ideologie der Werbekörper. Suhrkamp, 192 Seiten, 15 Euro.

Badewannen voll Nutella, moralische Appelle, Porridge: Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt analysieren das Phänomen Influencer und lassen kaum ein gutes Haar an den Helden von Instagram. Nach dieser Lektüre scrollt man anders durch den Feed. Claudia Reinhard

Tove Ditlevsen: Gesichter. Aufbau, 160 Seiten, 20 Euro.

Wenn ohnehin die Gedanken oft abwandern, träge von der Sonne, kann man das Abgleiten der erfolgreichen, aber von ihrem betrogenen Schriftstellerin in die Psychose gut nachfühlen. Tove Ditlevsen erzählt kreisend vom gesellschaftlichen Betrug an Frauen. Cornelia Geißler

Helene Hegemann: Patti Smith. KiWi, 112 Seiten, 10 Euro

Zu Hegemanns rotzigem Sound kommt in diesem Bändchen eine entwaffnende Durchlässigkeit. Sie erzählt von einer Begegnung mit Patti Smith und einer Selbstrettung aus tiefem Elend. Playlist anlegen, lesen, lauschen, weinen. Ulrich Seidler