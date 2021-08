Berlin - Die Bücherfrage der Woche haben wir jetzt an jene zehn Berliner Buchhandlungen gerichtet, die Deutschen Buchhandlungspreis 2021 erhalten haben. Die letzte in der Reihe ist die älteste Buchhandlung Berlins, die Nicolaische. Wir fragen Martina Tittel: Ist die Tradition Verpflichtung für Sie – und welche Bücher legen Sie in diesen Tagen Ihren Kunden ans Herz?

Martina Tittel: Ja, wir sind die älteste Buchhandlung in Berlin, gegründet 1713 von Gottlieb Nicolai. Das war der Vater von Friedrich Nicolai, der mit Lessing und Mendelssohn das Dreigestirn der Aufklärung bildete. Die Buchhandlung ist als Gesellschaft immer weiterverkauft und fortgeführt worden. Kunden fragen oft, wie es damals hier in Friedenau aussah. Aber 1713 war hier offenes Feld. Die Anfänge lagen in der Brüderstraße, die aufs Berliner Schloss zuführte.