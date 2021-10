Berlin - Colson Whiteheads mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter und als Fernsehserie adaptierter Roman „The Underground Railroad“ erzählt von einer Sklavin, die im 19. Jahrhundert ihren Peinigern entkommt – mithilfe eines unterirdischen Zugsystems (das es in der Realität natürlich nicht gab). Nächste Woche kommt Whitehead nach Berlin, um sein neues Buch „Harlem Shuffle“ vorzustellen. Die Bücherfrage der Woche geht Thomas Böhm von Radio eins, der die Lesung moderieren wird: Mit welcher unerhörten Erfindung überrascht Whitehead diesmal?

Thomas Böhm: Mit einem Überfall auf das Hotel Theresa, das „Schwarze Waldorf“, in Harlem. Das ist ein Luxushotel, in dem Gäste wie Louis Armstrong, Josephine Baker, Jimi Hendrix ein- und ausgingen. Im Buch gibt es eine Szene, wie Duke Ellington mit seinem Orchester seine Ankunft regelrecht inszeniert. Das Hotel hat auch eine politische Geschichte: Malcolm X hielt dort Treffen ab. Überfallen und ausgeraubt worden ist es jedoch nie. Das ist die Räuberpistole, die Whitehead uns auftischt.

Wir erleben, wie ein ganz gewöhnlicher Mann namens Ray Carney zum Verbrecher wird. Carney handelt mit gebrauchten Möbeln, versucht ein bisschen Geld zur Seite zu legen, um sich für seine Familie eine neue Wohnung leisten zu können. Deshalb lässt er sich von seinem Vetter Freddie – der Verkörperung eines „schlechten Einflusses“ – dazu überreden, das Diebesgut des Überfalls zu verkaufen. Das Problem, das daraus resultiert, ist weniger die Angst vor der Polizei, sondern die Frage: Wie widersteht man der Welt des Verbrechens, wenn man in ihr aufsteigt und erfolgreich ist?

Doch nicht nur die mit der Krimi-Handlung verwobenen moralischen Fragen machen das Buch zu einer spannenden Lektüre. Vor allem ist es auch ein herrlich detailreiches Portrait von Harlem in den späten 1950er-, frühen 60er-Jahren – als der Stadtteil als die „Welthauptstadt der Schwarzen“ galt. Deren Kultur, deren Glamour fängt Whitehead ein – so trägt zum Beispiel der Anführer der Diebesbande mit Vorliebe lilafarbene Anzüge. Die Sprache des von Nikolaus Stingl übersetzen Buches hat auch im Deutschen einen geradezu musikalischen Groove, den schon der Titel anschlägt: „Harlem Shuffle“ ist ein in der Zeit der Handlung veröffentlichter Song von Bob & Earl, der später von den Rolling Stones gecovert wurde. Whitehead dreht das Verfahren um – er liefert mit seinem neuen Roman eine schwarze Version jener Gangsterfilme wie „Ocean's Eleven“ oder „Rififi“, deren Hauptfiguren, die smarten Gangster, allesamt Weiße waren.

Lesung mit Colson Whitehead: Sonntag, den 10.10.2021, 18 Uhr im Großen Sendesaal des RBB, Masurenallee 8–12. Karten an allen bekannten VVK-Stellen. Die deutschen Texte liest Mark Waschke. Die Lesung wird auch live von Radio eins übertragen.