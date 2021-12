Gundel und Christoph Seidler haben ein langes Berufsleben als Psychotherapeuten in der DDR und im vereinigten Deutschland hinter sich und sind mehr als 50 Jahre zusammen als Partner, Eltern, Großeltern. In der Brotfabrik stellen sie am Donnerstag ihr Buch „Liebeserklärung. Ein Paar erzählt Geschichte(n)“ vor und sprechen über Kindheiten dreier Generationen. Die Bücherfrage der Woche geht diesmal an ein Paar: Wie ist es, mit der eigenen Liebesgeschichte an die Öffentlichkeit zu treten?



Christoph Seidler: Das war ein ziemlich langer Prozess. Meine Frau hat schon früher Geschichten und Gedichte geschrieben, ich habe Fachtexte veröffentlicht. Was unsere Arbeit betraf, unterlagen wir immer einem strengen Diskretionsgebot. Und dann haben wir angefangen, uns gegenseitig zu erzählen, wie wir unsere gemeinsame Geschichte sehen. Denn obwohl wir immer zusammen waren, haben wir sie doch unterschiedlich erlebt.

Gundel Seidler: Fünfeinhalb Jahre hatten wir noch bis zu unserer goldenen Hochzeit. Das schien uns lang, aber doch so absehbar, als könnten wir es schaffen. Für diesen Anlass lohnte sich das Aufschreiben.

Christoph Seidler: So fing das an. Und wenn man sich auf Erinnerungen einlässt, strömt vieles auf einen ein. 1967 haben wir uns kennengelernt. Benno Ohnesorg ist da gerade erschossen worden. Da war der Sechstage-Krieg im Nahen Osten. Gehört das ins Buch oder lässt man es weg? Uns fiel auf, wie exemplarisch unsere Biografien für Deutschland sind. In meiner Familie sind die Männer zu oft im „Krieg geblieben“, kaum einer ist 70 geworden. Da kommt große Dankbarkeit auf, so lange im Frieden leben zu können. 1968, mitten im Prager Frühling, waren wir in Prag. 1971 trat Walter Ulbricht ab. Mit Erich Honeckers Ankündigung „keine Tabus“ kamen Hoffnungen auf, die schnell enttäuscht wurden. So ging es immer weiter. Das Leben war manchmal hart, aber es war immer volle Pulle.

Gundel Seidler: So politisch habe ich es zunächst nicht gesehen. Ich dachte viel mehr an die Familie, an alte Freunde. Je mehr Menschen mir einfielen, denen ich mit dieser Erzählung etwas geben könnte, desto klarer wurde mir, dass wir auch „rausgehen“ werden. Damit verschoben sich nach und nach die Grenzen der Privatheit. Wir fanden eine Lektorin, die uns bei diesen Schritten unterstützte und half, für das Ganze Struktur zu finden. So fanden wir den Mut, auch dieses Wagnis einzugehen, die jeweils eigene Sicht darzustellen. Dabei passierte Erstaunliches: Obwohl wir uns schon immer reflektierend ausgetauscht haben, stießen wir auf Fragen, über die wir noch nie miteinander gesprochen hatten. Wir haben uns noch einmal anders kennengelernt.

Christoph Seidler: Das sehe ich auch so: Wir können uns einander anvertrauen, getragen von Zuneigung und Liebe.

