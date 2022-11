„Bully“ Herbig kehrt als Schlossgespenst Hui Buh zurück Als Schlossgespenst Hui Buh spukt Michael „Bully“ Herbig diesen Herbst wieder in den Kinos. Der Kinderfilmklassiker kehrt in einer Fortsetzung mit alten und ... Jacqueline Melcher

HANDOUT - Eine Szene des Films «Hui Buh und das Hexenschloss». -/Warner Bros. GmbH/dpa

München -Für die grauen Herbsttage kommt das neue Abenteuer um Schlossgespenst Hui Buh gerade rechtzeitig in die Kinos. In der namensgebenden Hauptrolle kehrt Michael „Bully“ Herbig als animierter Geist auf die Leinwand zurück. Nach 16 Jahren setzt Regisseur Sebastian Niemann seine Kinderfilm-Komödie „Hui Buh, das Schlossgespenst“ fort. Wieder mit dabei sind auch Christoph Maria Herbst als König Julius und Rick Kavanian als sein treuer Helfer Charles. Diesmal geht es in die dunkle Welt des Hexenwaldes.