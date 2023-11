Mit „Bunbury. Ernst sein is everything“ von Oscar Wilde übernimmt das Deutsche Theater eine weitere klamaukig überreizte Salonkomödie aus Graz ins Programm der Kammerspiele.

„Bunbury“ (im Original: „The Importance of Being Earnest“) ist Oscar Wildes berühmteste Komödie – in der Fassung von Claudia Bossard wird daraus ein queerer Theaterklamauk. Kooné/Deutsches Theater