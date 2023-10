„Bunte New Faces Award Music“ für Eli Preiss

Berlin -Die österreichische Sängerin Eli Preiss („Danke Mami“) ist mit dem „Bunte New Faces Award Music“ ausgezeichnet worden. Die in Wien lebende Singer-Songwriterin setzte sich nach Angaben vom Donnerstag in der Jury-Abstimmung als „Best Newcomer“ gegen Becks und Ritter Lean durch. Dafür gab es den als Roter Panther bezeichneten Nachwuchspreis der Zeitschrift für „ein herausragendes Talent aus dem Musik-Business“.

Die „Bunte“-Redaktion vergab auch erneut ihren Sonderpreis „Disruptive Mind by glo“. Die Auszeichnung ging an den aus Wiesbaden stammenden Rapper Kelvyn Colt („Truth“).

„Bunte“-Chefredakteur Robert Pölzer bezeichnete Preiss als „modern, cool, emotional, empowernd und vor allem authentisch.“ Damit habe sie die Jury in den Bann ihrer Musik gezogen. „Mit ihrer Mischung aus Trap, Rap und Future R&B liefert sie den Soundtrack der heutigen Generation und setzt mit ihren bewegenden Texten gesellschaftliche Statements.“

Colt sei ein Künstler, „der den Status-Quo hinterfragt, mit gesellschaftskritischen Texten von bemerkenswerter Tiefe“. Er sei ein Außenseiter im besten Sinne. „Einer der es liebt, zwischen allen Stühlen zu tanzen und zu singen“, so Pölzer in einer Mitteilung.