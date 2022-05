Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die griechische Tragödie „Antigone“ in Berlin in einer derart modernisierten Fassung aufgeführt, dass Theaterkritiker auf die Barrikaden gingen. Das hatte sogar Auswirkungen auf den Berliner Volksmund, wie der der Psychoanalytiker Sigmund Freud in einer Anekdote berichtete: „Antik? Oh, nee!“, habe man an der Spree gespottet.

Dass man selbst auf den Straßen der Stadt eine Meinung zur Inszenierung des griechischen Dichters Sophokles hatte, passt ins Bild – bei der Beschäftigung mit dem Altertum war Berlin zu jener Zeit führend. Das zeigt sich auch in einem neuen Buch des Althistorikers Stefan Rebenich. Das Werk, eine neue Zusammenstellung zum Teil bereits veröffentlichter Texte, trägt den Titel „Die Deutschen und ihre Antike“ und das ist ein bisschen irreführend, denn es geht eher nicht um wiederaufgeführte Tragödien, klassizistische Bauten oder literarische Aneignungen von Goethe bis Christa Wolf und schon gar nicht um „Spartacus“-Filme und „Asterix“-Comics in deutschen Kinos und Buchhandlungen. Rebenich widmet sich in allererster Linie der Geschichte der Altertumswissenschaften in Deutschland. Das klingt wie die Nabelschau eines Orchideenfachs, ist es für manchen Leser vielleicht auch, doch lässt man sich darauf ein, bietet das Buch erhellende Einblicke – nicht zuletzt eben in die (Geistes-)Geschichte Berlins.

Die relative Breitenwirkung, die von der tiefergehenden Beschäftigung mit der Antike ausging, zeigt Rebenich schon in seinem ersten Kapitel auf, das sich Wilhelm von Humboldt widmet. Dieser parallelisierte die „Kulturnation Deutschland“ seiner Zeit mit dem antiken Griechenland, Frankreich hingegen mit dem alten Rom – und fungierte so als Stichwortgeber für den Kampf gegen den im Krieg triumphierenden Napoleon: „Der barbarische ‚Unterjocher‘ war kulturell zu überwinden“, fasst Rebenich Humboldts Botschaft zusammen – so wie die militärisch unterlegenen Griechen das alte Rom kulturell geprägt hatten.

Kulturell prägend sollte der in Berlin und dem damals noch eigenständigen Tegel aufgewachsene Denker mit seiner Antikenrezeption aber auch selbst wirken – auf die erzieherischen Ideale seiner preußischen Heimat. Das von Humboldt entworfene Bildungsprogramm, so Rebenich, machte das „als edel und erhaben angesehene griechische Altertum zum zentralen Gegenstand gymnasialen Unterrichts“.

Doch von Humboldt ist gewissermaßen nur der Vorspann zum darauffolgenden 19. Jahrhundert, das Rebenich als „Jahrhundert der Altertumswissenschaften“ ausmacht – und in dem die Stellung Berlins ganz besonders herausragt. Einerseits prägte die Großstadt an der Spree Akteure wie Johan Gustav Droysen, der zum Studium „an der damals fortschrittlichsten Hochschule in Deutschland“ nach Berlin gekommen war. Dass Droysen in seiner Berliner Studienzeit „ein aufmerksamer Hörer“ Hegels gewesen war, so zeigt Rebenich auf, hatte etwa großen Einfluss auf dessen berühmte Biografie Alexanders des Großen.

imago stock&people Denkmal für den deutschen Historiker und Altertumswissenschaftler Theodor Mommsen im Vorgarten der Humboldt-Universität.

Zugleich, auch das zeigt sich in Rebenichs Buch, prägten die altertumswissenschaftlichen Akteure aber auch die Stadt selbst. Von wegen Orchideenfach: Aus der Beschäftigung mit der Antike erwuchsen Großprojekte, ja, in gewisser Hinsicht eine der Wurzeln des Forschungsstandorts Berlin. Als die dortige Akademie der Wissenschaften im Juni 1853 grünes Licht für die systematische Sammlung der lateinischen Inschriften aus dem gesamten Römischen Reich gab, war dies, so Rebenich, „die Geburtsstunde der Großwissenschaft an der Berliner Akademie, die die internationale Verbundforschung […] jetzt zum ersten Mal erfolgreich umsetzte“.

Mit dem Projekt als federführend betraut wurde der Althistoriker Theodor Mommsen, der bereits einige Jahre zuvor eine Denkschrift zu der Frage verfasst hatte, wie mit den in Stein gemeißelten Hinterlassenschaften der Antike umzugehen sei. Mommsen hatte sich dafür ausgesprochen, dass jede Inschrift von ihrem wissenschaftlichen Bearbeiter persönlich in Augenschein zu nehmen sei. Das bedeutete in letzter Konsequenz einen enormen finanziellen Aufwand, immerhin musste somit das gesamte frühere Herrschaftsgebiet des antiken Roms bereist werden. Zudem stellte es auch eine Abkehr von früheren Praktiken dar. Der einflussreiche Berliner Professor August Böckh, mit dessen erfolgreichem Antrag für eine Inschriftensammlung 1815 in Rebenichs Augen der Startschuss für „die geisteswissenschaftliche Verbundforschung“ gefallen war, hatte die von ihm bearbeiteten griechischen Inschriften noch aus alten Büchern entnommen.

Das finanziell also aufwendige und methodisch neu justierte Vorhaben sorgte für heftigen Streit in der Berliner Akademie, der mit handfesten Machtfragen verknüpft war. Bei Rebenich liest sich die Vorgeschichte der lateinischen Inschriftensammlung streckenweise wie eine Folge „House of Cards“: August Böckh versuchte, den Einfluss des damals noch nicht in Berlin weilenden Mommsen mit Sperrfeuern aller Art einzudämmen, während Mommsen im Hintergrund Absprachen traf und letztlich auch den letzten Zögling Böckhs ausbootete, der bereits mit einer eigenen Sammlung lateinischer Inschriften begonnen hatte – erneut zusammengesucht aus alten Büchern. Böckhs Macht war erodiert. Doch bis zuletzt lagen bei Mommsen „die Nerven blank“, schreibt Rebenich und zitiert aus einem Brief des späteren Literaturnobelpreisträgers: „Übrigens können die Berliner mich lecken wo sie wollen.“

Wenig später sollte Mommsen jedoch selbst einer dieser „Berliner“ sein und die von ihm geleitete Inschriftensammlung „zum methodischen und organisatorischen Paradigma für andere geisteswissenschaftliche Großunternehmen, aber auch entsprechende Vorhaben der naturwissenschaftlichen Klasse“ werden. Kein Wunder, dass die Akteure jener Zeit vor Selbstbewusstsein strotzten: „So wunderte sich Mommsen, dass ein so gescheiter Kopf wie Hermann von Helmholtz an naturwissenschaftlichen Fragen Gefallen finden könne“, schreibt Rebenich – und verweist auf einen weiteren Altertumsforscher, der gar das Helmholtz-Denkmal vor der Berliner Universität demontieren lassen wollte.

privat Stefan Rebenich Der Autor: Stefan Rebenich, geboren 1961 in Jugenheim, ist Professor für Alte Geschichte und Rezeptionsgeschichte der Antike bis in das 20. Jahrhundert an der Universität Bern und gilt als hervorragender Kenner der Geschichte der Altertumswissenschaften im 19. und 20 Jahrhundert. Als Verfasser einer Biografie Theodor Mommsens wurde Rebenich auch einem Publikum außerhalb der Fachwelt bekannt.



Das Buch: Die Deutschen und ihre Antike. 496 Seiten, 38 Euro, Verlag Klett-Cotta

Die bahnbrechende Inschriftensammlung sollte nicht der einzige Meilenstein bleiben. So erzählt Rebenich etwa auch von der „Berliner Schule“ der Ägyptologie und vom Wirken des Kirchenhistorikers Adolf Harnack, der von Berlin aus „die protestantische Theologie in einer Kulturwissenschaft des Christentums“ verwandelte. Dass auch für ihn der Ruf an die Spree als „Höhepunkt seiner wissenschaftlichen Karriere“ gelten kann, hat natürlich mit der politischen Bedeutung der preußischen Hauptstadt zu tun. Harnack selbst sprach häufiger beim Kaiser vor – und durch Kontakte zum einflussreichen Ministerialbeamten Friedrich Althoff konnten Berlins Altertumswissenschaftler mehrere Großprojekte auf den Weg bringen.

Rebenich zeichnet aber keine geradlinige Erfolgsgeschichte, sondern zeigt durchaus Ambivalenzen und Probleme auf, die im 20. Jahrhundert deutlich zunehmen – etwa als im Ersten Weltkrieg die mühsam aufgebauten internationalen Kontakte zu anderen Wissenschaftlern einfroren. Anhand der Biografie Carl Friedrich Lehmann-Haupts verdeutlicht Rebenich die Unsicherheiten und Unabwägbarkeiten einer wissenschaftlichen Karriere. Lehmann, der in Berlin den Großteil seiner Ausbildung erhielt, hielt sich hier mit diversen Tätigkeiten über Wasser – etwa als „Volontär und Hilfsarbeiter in der ägyptischen Abteilung der Königlichen Museen“. Die derzeit unter dem Schlagwort „Ich bin Hanna“ geführte Debatte über prekäre Verhältnisse im Wissenschaftsbetrieb lässt grüßen.

Bald befindet sich der Leser „mitten im 20. Jahrhundert“ und erfährt etwa, wie sich auch in Berlin einzelne Forscher dem Nationalsozialismus zu entziehen versuchten und noch 1940 historische Rechtfertigungen des Tyrannenmords veröffentlichten. Doch auch hier waren dies eher Einzelfälle: „Die Akademie war arisiert, und dabei sollte es bleiben.“

Berlin rückt im Folgenden etwas aus dem Fokus – in der Nachkriegszeit gewinnen im Westen Deutschlands andere Orte und Institutionen an Relevanz. Und die Altertumswissenschaften in der DDR, denen Rebenich ein knappes Teilkapitel widmet, wurden an den dortigen Hochschulen, also auch der HU Berlin, „zunehmend marginalisiert“. Letzter Leuchtturm blieb hier die Akademie, der Rebenich „eine, wenn auch bescheidene, Rolle“ zugesteht. Die Altertumswissenschaften hätten den SED-Kadern „als Relikte einer überkommenen bürgerlichen Forschung“ gegolten. Wie Altertumswissenschaftler in der DDR in einer Art Selbstverteidigung stets die klassische Bildung von Marx und Engels im Munde führten, reißt Rebenich nur kurz an – dabei hätte man über dieses Spannungsfeld gern mehr erfahren. Sein erstaunlich hartes Urteil über eine „neue Garde ostdeutscher Akteure, deren wissenschaftliches Epigonentum und intellektuelle Mediokrität ebenso manifest sind wie ihr politischer Opportunismus und ihr moralisches Versagen“ hätte man so vielleicht besser einordnen können.

Doch womöglich wäre Rebenichs dichte Erzählung, in der Berlin eine wichtige, aber nicht die einzige Rolle spielt, so an ihre quantitativen Grenzen gestoßen. Nach einem Ausblick und gut 380 Seiten endet der informative Überblick, über den man eines sicher nicht sagen kann: „Antik? Oh, nee!“